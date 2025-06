Giáo dục - Việc làm Nghiêm túc và nhẹ nhàng kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Nam Ngày 26/6, cùng với cả nước, hơn 18.000 thí sinh Quảng Nam bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong ngày đầu tiên thi hai môn Ngữ văn và Toán, kỳ thi trên địa bàn Quảng Nam được đánh giá nghiêm túc và nhẹ nhàng.

Niềm vui của các thí sinh sau giờ thi môn Ngữ văn. Ảnh: Xuân Phú

Sở GD-ĐT cho biết, kỳ thi năm nay Quảng Nam có hơn 18.000 thí sinh (TS) dự thi tại 62 điểm thi với 832 phòng thi tại tất cả 17 huyện, thị xã, thành phố (nhiều hơn năm trước 7 điểm thi) gồm 52 điểm thi tại trường THPT, 10 điểm thi tại trường THCS (do số lượng TS đông và một số trường THPT không đảm bảo cơ sở vật chất).

Đáng chú ý, có 2 điểm thi dành cho hơn 550 TS dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 tại Hội An (Trường THCS Kim Đồng) và Tam Kỳ (Trường THCS Nguyễn Du).

Tham gia công tác tổ chức kỳ thi năm nay, Quảng Nam điều động hơn 3.600 cán bộ, giáo viên làm lãnh đạo các điểm thi, cán bộ coi thi, giám sát, trong đó nhiều nhất là cán bộ coi thi với hơn 1.900 người. Ngoài ra, còn có hơn 1.000 người gồm nhiều lực lượng như công an, y tế, trật tự viên, bảo vệ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn, chăm sóc sức khỏe cho TS tại tất cả điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Qua ghi nhận tại các điểm thi, thực hiện nghiêm túc quy chế thi khi thực hiện thủ tục gọi TS vào phòng thi, năm nay các giám thị kiểm tra, giám sát khá chặt chẽ, đối chiếu gương mặt từng TS với ảnh trên thẻ dự thi, căn cước công dân, kiểm tra các vật dụng cá nhân được mang vào phòng thi theo quy định. Những TS mang điện thoại, cặp xách hoặc mặc áo khoác vào phòng thi đều được giám thị nhắc nhở tránh vi phạm quy chế.

Công tác bảo vệ an ninh tật tự tại các điểm thi năm nay cũng khá chặt chẽ. Trước các cổng trường thi, chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ như công an túc trực, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người. Ngoài ra còn có lực lượng an ninh cơ sở của các xã, phường tham gia giữ gìn trật tự vòng ngoài. Nhờ đó, trong giờ thi khu vực trước cổng trường thi khá im ắng.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT, ngày thi đầu tiên tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh đều diễn ra nghiêm túc, an toàn. Cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi có mặt đầy đủ, đúng giờ; không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Tỷ lệ TS tham dự kỳ thi năm nay khá cao với hơn 99,5%; số vắng thi hầu hết là TS tự do.

Trong buổi thi môn Ngữ văn, 1 TS của Trường THPT Tiểu La (Thăng Bình) bị gãy tay do tai nạn giao thông vài ngày trước được giám thị chép bài hộ và có sự giám sát, ghi hình và ghi âm toàn bộ quá trình làm bài, chép bài. Có 1 TS của Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn) dự thi tại điểm thi Trường THCS Phan Châu Trinh (Điện Bàn) vi phạm quy chế khi bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi đã bị đình chỉ thi theo quy định.

Hôm nay 27/6, theo lịch thi của Bộ GD-ĐT, TS chỉ thi buổi sáng với bài thi tự chọn gồm hai môn thi trong số các môn học. Riêng đối với TS học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, buổi sáng sẽ thi bài thi khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc bài thi khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân) và buổi chiều thi môn ngoại ngữ.