Nông nghiệp - Nông thôn Người trẻ giữ tinh hoa gốm Thanh Hà (QNO) - Từ bàn tay điêu luyện của những người thợ trẻ, các tác phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của TP.Hội An mang đến một làn gió mới cho gốm Thanh Hà.

Anh Lê Văn Nhật tỉ mỉ trang trí từng tác phẩm gốm, mang nét đặc trưng của làng nghề Thanh Hà. Ảnh: ĐÌNH HẢI

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Tại cơ sở sản xuất gốm truyền thống Lê Văn Nhật (khối phố Nam Diêu, phường Thanh Hà, TP.Hội An), anh Nhật (SN 1988) đang tỉ mỉ vẽ lên từng tác phẩm gốm; phía đối diện, vợ anh lưu loát giới thiệu cho vị khách nước ngoài về cách chơi và văn hóa dân gian qua những chiếc tò he, những cốc in đèn lồng, hoa sen, chùa Cầu, phố Hội… và cả bộ trang sức thẻ bài chòi từ gốm.

Nhắc đến sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm qua do mình làm chủ, anh Nhật hào hứng: “Năm 2017, khi nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, vợ chồng tôi đã nuôi dưỡng ý tưởng làm một sản phẩm trang sức thẻ bài chòi. Nhưng đến năm 2024 chúng tôi mới bắt đầu thử nghiệm và may mắn được khách hàng yêu thích, đón nhận.

Bộ trang sức thẻ Bài chòi từ gốm với thiết kế độc đáo mang những nét vẽ đặc trưng. Ảnh: THÚY HIỀN

Qua bộ trang sức (gồm 1 cái dây chuyền, 1 đôi bông tai, 1 chiếc lắc tay), chúng tôi muốn quảng bá đến du khách về ý nghĩa, cách chơi, nét đẹp nghệ thuật của một trò chơi dân gian tầm di sản thế giới. Với 450 nghìn đồng/bộ, chúng tôi bán ra không đơn giản là một bộ trang sức bắt mắt mà còn lồng vào một câu chuyện văn hóa dân gian Việt Nam”.

Nhờ kỹ thuật pha men gốm được truyền lại, vợ chồng anh Nhật sáng tạo hình tượng những con vật quen thuộc được du khách gần xa yêu thích. Ảnh: ĐÌNH HẢI

[VIDEO] - Anh Lê Văn Nhật chia sẻ:

Cũng tại làng gốm Thanh Hà, vợ chồng chị Trần Thị Tuyết Nhung (cơ sở sản xuất gốm Sơn Thúy) mang những sản phẩm gốm của mình vào nung trong lò điện. Chị Nhung cho hay, năm 2016 cơ sở của chị được nhà nước hỗ trợ đầu tư lò điện nung gốm, thay vì nung củi như trước đây. Lợi ích của nung điện vừa hiệu quả, đỡ tốn thời gian, công sức, vừa bảo vệ môi trường.

Các sản phẩm bình hoa gốm để bàn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Những chiếc bình hoa này lấy ý tưởng từ bao ngôi nhà cổ phố Hội với mái ngói âm dương đặc trưng. Từ khi sản xuất năm 2018, nó đã được du khách yêu thích mua sử dụng hoặc làm quà bởi chiếc bình như một Hội An thu nhỏ mang về nhà cắm hoa", chị Nhung chia sẻ về sản phẩm bình hoa để bàn Phố cổ (sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024).

Đôi bàn tay khéo léo của người trẻ

Đánh giá các tác phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của TP.Hội An năm 2024, bà Nguyễn Thị Xuân Vui - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị Hội An cho biết, hầu hết các sản phẩm đăng ký năm qua đều rất chất lượng. Đáng nói là gần 1/3 sản phẩm được công nhận lấy chất liệu từ gốm và được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của người thợ trẻ.

Năm 2024, UBND TP.Hội An công nhận 16 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố. Trong đó, có 5 sản phẩm làm từ chất liệu gốm gồm: bộ trang sức thẻ bài chòi từ gốm; bình hoa gốm để bàn Phố cổ; bộ sản phẩm gác đũa từ gốm; bình gốm cắm hoa Cổng Tam Quan và khung gốm treo tường “Đất nở hoa”. Cả 5 sản phẩm này đều được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Một số cơ sở tại làng gốm được du khách biết đến nhiều hơn nhờ phát triển du lịch trải nghiệm, giúp du khách tự tay làm gốm và khám phá nét đẹp nghề truyền thống. Ảnh: THÚY HIỀN

Khi những người trẻ quay về với làng nghề và nuôi dưỡng niềm đam mê với gốm, trên nền chất liệu truyền thống, họ thỏa sức sáng tạo trong kỹ thuật pha màu cũng như ký họa để hoàn thiện những tác phẩm độc đáo, bắt mắt. Nhất là họ mang được sức sống, nét đẹp đặc trưng của đất, con người Hội An nói riêng và văn hóa xứ Quảng nói chung vào các tác phẩm thủ công của mình.

Đồng thời, những người con làng gốm còn nắm được kỹ thuật pha men làm cho tác phẩm thêm đặc sắc, đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của du khách. Đặc biệt, người trẻ còn nắm bắt tốt về công nghệ thông tin, đuổi kịp xu thế, quảng bá, bán chạy những sản phẩm của làng gốm Thanh Hà trên các sàn thương mại điện tử.

Sản phẩm gốm Thanh Hà làm thủ công, vừa giữ gìn nét truyền thống vừa đáp ứng thị hiếu du khách. Ảnh: ĐÌNH HẢI

Câu chuyện tìm kiếm, đào tạo người nối nghiệp làng nghề không còn là vấn đề nan giải nhờ có sự xuất hiện của lớp trẻ yêu gốm. Điều đáng nói ở đây là làng gốm Thanh Hà đang gặp khó khăn do nguồn nguyên liệu đất sét khan hiếm, bến cập thuyền phục vụ du lịch vẫn chưa được cấp phép hoạt động...