Văn hóa Những đường kim khâu nên ký ức (VHQN) - Những sản phẩm may đo thủ công ở Hội An vẫn luôn khiến nhiều du khách nước ngoài trầm trồ.

Du khách nước ngoài lựa chọn vải - khâu đầu tiên của việc may trang phục. Ảnh: VŨ PHAN

Trước khi trở thành nghề truyền thống cấp tỉnh, nghề may đo phố Hội đã lưu dấu ấn trong lòng nhiều người. Ở vùng đất từng có vai trò quan trọng với “con đường tơ lụa”, nơi dừng chân các tàu hàng hải lớn hồi thế kỷ 16 - 17, cũng đồng nghĩa với sự phát triển mạnh về các hình thức thương mại, dịch vụ phù hợp.

Du khách lựa chọn kiểu dáng từ catalogue. Ảnh: VŨ PHAN

Đầu thế kỷ 20, những nhà may âu phục lần đầu xuất hiện ở Hội An. Năm 2006, nghề may đo được công nhận là 1 trong 50 sản phẩm du lịch chính thức của Hội An, tại Năm Du lịch quốc gia lần đầu Quảng Nam đăng cai. Cũng năm này, Hội An được Tạp chí Time của Mỹ vinh danh là một trong những nơi có dịch vụ may đo thời trang nhanh nhất, rẻ nhất thế giới với kiểu dáng đa dạng.

Chỉnh sang sản phẩm trước khi giao cho khách. Ảnh: VŨ PHAN

Ông Lê Đình Thành, người dành hơn 30 năm theo nghiệp may đo nói, du lịch phát triển khiến nghề may đo thủ công Hội An dịch chuyển theo. Từ du lịch, xuất hiện những “tiệm may cấp tốc” - phục vụ du khách may quần áo lấy liền trong ngày.

Cẩn thận lấy số đo du khách. Ảnh: VŨ PHAN

Những tiệm may phố Hội cũng từng đón các chính khách, nghệ sĩ trong nước và nước ngoài đến trải nghiệm, sử dụng dịch vụ. Những đường kim mũi chỉ của người thợ phố Hội, không chỉ đặc biệt vì sắc sảo, người ta nhìn thấy ở bộ trang phục cả sự tận tâm của người làm nghề. Mỗi người thợ là một câu chuyện. Mỗi tiệm may là cả hành trình ký ức vùng đất.

Tỉ mẩn từng đường may. Ảnh: VŨ PHAN

Cuối năm 2024, nghề may đo được công nhận nghề truyền thống cấp tỉnh. Như thêm lần nữa minh định về sức sống bền bỉ của tri thức dân gian...

Sắc màu của lụa - đêm hội tôn vinh lụa, chất liệu quý thường được lựa chọn để may trang phục truyền thống. Ảnh: VŨ PHAN