Xã hội “Nồi cháo nghĩa tình” ấm lòng người bệnh (QNO) - “Nồi cháo nghĩa tình” là hoạt động thiện nguyện do Hội đồng hương Đại Lộc tại TP.Hồ Chí Minh phối hợp ngành GD-ĐT huyện Đại Lộc tổ chức nhằm sẻ chia khó khăn với bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Các suất ăn được Trường Mầm non Bình Minh tập kết tại bệnh viện. Ảnh: K.K

Những suất ăn nghĩa tình

Gần 9 giờ sáng ngày 15/6, Khoa Dinh dưỡng - tiết chế của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) đón những vị khách đặc biệt. Đó là lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Đại Lộc cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường Mầm non Bình Minh (thị trấn Ái Nghĩa). Họ mang tới đây hơn 200 suất mỳ Quảng để trao tận tay bệnh nhân nghèo, khó khăn.

Bắt đầu trao suất ăn cho bệnh nhân. Ảnh: K.K

Cô Trần Thị Đào - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh chia sẻ, mỳ Quảng do tận tay các cô cấp dưỡng chế biến, giáo viên hỗ trợ hậu cần. Hơn 5 giờ sáng 15/6, các cô cấp dưỡng đi chợ lựa chọn thịt heo, tôm tươi và trứng cút về nấu nhưn mỳ tại bếp ăn bán trú của trường để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Rau sống, tô, đũa... cũng được chuẩn bị chu đáo.

Chế biến xong, tất cả các cô đóng gói đưa lên xe vận chuyển đến bệnh viện. Kinh phí mua mỳ, thực phẩm do Hội đồng hương Đại Lộc tại TP.Hồ Chí Minh tài trợ.

Bà Đinh Thị Zết nhận suất ăn cho mình và bệnh nhân cùng phòng không đi lại được. Ảnh: K.K

Cầm suất ăn trên tay, bệnh nhân Đinh Thị Zết (thôn Yều, xã Đại Hưng, Đại Lộc) xúc động cảm ơn các cô giáo, nhà hảo tâm. Bà Zết nói: “Nhà tôi ở xa, điều kiện kinh tế khó khăn nên có bữa ăn từ thiện rất đáng quý. Mới thứ Bảy tuần vừa rồi, tôi cũng được ưu tiên nhận suất ăn miễn phí”.

Đứa con 4 tuổi của chị Nguyễn Thị Thu Thanh (thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, Đại Lộc) bị viêm phổi và viêm ruột phải nhập viện. Qua 11 ngày điều trị, sức khỏe cháu tốt dần lên. Được nhận suất ăn từ thiện, chị Thanh nói nghĩa cử của nhà hảo tâm và ngành GD-ĐT huyện đã chia sẻ phần nào gánh nặng kinh phí cho gia đình bệnh nhân.

Chị Nguyễn Thị Thu Thanh dẫn con đi nhận suất ăn nghĩa tình. Ảnh: K.K

Trao yêu thương

Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đại Lộc - bà Nguyễn Thị Thanh Vân cho biết, hoạt động Trường Mầm non Bình Minh thực hiện cuối tuần qua là hiện thực hóa chương trình “Nồi cháo nghĩa tình” do Hội đồng hương Đại Lộc tại TP.Hồ Chí Minh phối hợp ngành GD-ĐT huyện tổ chức.

Trước đó, anh Lê Văn Phước (quê xã Đại An, Đại Lộc) - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Nghĩa Phước, đồng thời là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương Đại Lộc tại TP.Hồ Chí Minh đã thống nhất tài trợ cho chương trình. Định kỳ trưa thứ Bảy hằng tuần, “Nồi cháo nghĩa tình” sẽ triển khai tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Chương trình “Nồi cháo nghĩa tình” do Hội đồng hương Đại Lộc tại TP.Hồ Chí Minh và ngành GD-ĐT huyện phối hợp thực hiện. Ảnh: Phòng GD-ĐT Đại Lộc

Bà Vân cho biết, kinh phí thực hiện chương trình do Công ty CP Xây dựng Nghĩa Phước, Công ty Bi Tabico tài trợ thông qua Hội đồng hương Đại Lộc tại TP.Hồ Chí Minh. Các trường học mầm non, tiểu học thuộc ngành GD-ĐT huyện trực tiếp thực hiện. Mỗi tuần, một trường đảm nhận chế biến 200 - 300 suất ăn và trao tận tay bệnh nhân.

Chương trình bắt đầu thực hiện từ ngày 18/5 vừa qua cho đến hết năm 2024. “Qua thực tế thực hiện, ý tưởng và tấm lòng thiện nguyện của anh Lê Văn Phước đã lan tỏa vào các trường học. Và sau mỗi lần “trao yêu thương” tại bệnh viện, các cô giáo dự định sẽ tổ chức thêm bữa ăn do trường đóng góp” - bà Vân nói.

Hai cụ già dắt nhau đi nhận suất ăn từ thiện. Ảnh: K.K

Có mặt tại bệnh viện trưa ngày 15/6, Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đại Lộc - bà Phan Thị Liên cho hay, đây là lần thứ 5 diễn ra chương trình. Những lần trước có 4 trường học mầm non đảm nhận thực hiện “Nồi cháo nghĩa tình”. Theo đó, các trường cấp học mầm non đảm nhận thực hiện các tháng 5, 6, 7, 8; trường tiểu học tháng 9, 10, 11 và 12.

Bà Liên chia sẻ thêm, qua 5 lần thực hiện, các trường đã chủ động mua sắm vật dụng cần thiết, gia vị, thêm thực phẩm phụ để suất ăn được chu đáo. Nhờ đó, bệnh nhân dùng ngon miệng hơn, góp phần xoa dịu nỗi đau thể xác và tinh thần.