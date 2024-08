Nông thôn mới Nông dân Đại Lộc ra mắt “Tuyến đường hoa sáng - xanh - sạch - đẹp" (QNO) - Hội Nông dân huyện Đại Lộc vừa ra mắt mô hình “Tuyến đường hoa sáng - xanh - sạch - đẹp” của nông dân huyện tại thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp.

Hội Nông dân huyện Đại Lộc ra mắt mô hình “Tuyến đường hoa sáng - xanh - sạch - đẹp” tại Đại Hiệp. Ảnh: B.L

Tuyến đường hoa trải dài 350m, với hơn 50 cây vàng bạc được trồng trên dọc tuyến đường và điểm Nhà văn hóa thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp. Toàn bộ chi phí thực hiện mô hình từ sự đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân và mạnh thường quân.

Trồng cây cảnh trên tuyến đường thôn Đông Phú. Ảnh: B.L

Bên cạnh việc ra mắt mô hình tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, Hội Nông dân huyện Đại Lộc còn tuyên truyền người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường sạch sẽ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đổ rác đúng quy định. Mô hình ra đời góp phần vào thành quả xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn huyện.

Cùng ngày, Hội Nông dân huyện còn trao tặng 10 suất quà cho hội viên nông dân khó khăn của xã Đại Hiệp. Hội Nông dân huyện cũng hoàn thành giải ngân 2 dự án chăn nuôi bò sinh sản cho 20 hộ là hội viên nông dân xã Đại Hòa và xã Đại Quang. Mô hình được triển khai từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân thuộc Hôi Nông dân tỉnh Quảng Nam với trị giá 1 tỷ đồng.