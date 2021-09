Nông dân Phú Ninh mất trắng hàng trăm héc ta lúa

Mưa lớn, nước lũ chia cắt giao thông ở Bắc Trà My

N.BÌNH - N.ĐOAN - T.VÂN | 11/09/2021 - 16:31

(QNO) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trong hơn 12 giờ qua, tại địa bàn huyện Bắc Trà My có mưa to, đến rất to. Lượng mưa đo được ở khu vực các xã Trà Giáp lên đến hơn 210mm, Trà Kót là 204mm, thị trấn Trà My là 196mm.