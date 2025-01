An ninh trật tự Núi Thành thưởng nóng cho 5 tập thể lập chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (QNO) - Trưởng Công an huyện Núi Thành - Thượng tá Trần Ngọc Trung vừa thưởng nóng đối với 5 tập thể lập chiến công xuất sắc qua 15 ngày đầu triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trưởng Công an huyện Núi Thành thưởng nóng cho 5 tập thể xuất sắc. Ảnh: V.P

5 tập thể được thưởng nóng trong đợt này là Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hành sự - kinh tế và môi trường; Đội Cảnh sát giao thông - trật tự; Đội Điều tra tổng hợp (công an huyện); Công an xã Tam Quang và Công an xã Tam Thạnh.

Được biết, trong 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cán bộ - chiến sĩ Công an huyện Núi Thành lập nhiều chiến công xuất sắc. Cùng với công tác phòng ngừa tội phạm, Công an huyện Núi Thành điều tra, khám phá, khởi tố vụ lừa đảo chiểm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền 230 triệu đồng.

Triệt phá chuyên án, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trốn thuế; phát hiện, lập biên bản 3 vụ/3 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực kinh tế - thương mại, trong đó có 2 vụ/3 đối tượng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 1 vụ/1 đối tượng cho vay nặng lãi, tạm giữ 2 máy TIO Doctor 20 hộp mỹ phẩm các loại…

Trong đợt, Công an huyện Núi Thành cũng phát hiện, lập biên bản 2 vụ/2 đối tượng vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; phát hiện, truy đuổi 2 đối tượng sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản, thu giữ 2 bộ kích điện.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: C.A

Công an huyện còn bắt giữ 2 vụ/6 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp nhận từ Phòng PC06 công an tỉnh 1 vụ/7 đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an huyện cũng đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 21 triệu đồng…