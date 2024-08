Chính quyền - đoàn thể Phật giáo Quảng Nam “tốt đạo, đẹp đời” Các chức sắc, tín đồ Phật giáo trong tỉnh phát huy truyền thống “Đồng hành cùng dân tộc”, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thái Bình cùng đại diện đạo Cao Đài tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản 2024. Ảnh: PV

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Gần 27 năm xây dựng và phát triển, đến nay, GHPG Việt Nam tỉnh đã thành lập 15 ban trị sự GHPG Việt Nam cấp huyện.

Hoạt động phật sự thực hiện theo phương châm “tốt đạo, đẹp đời”, góp phần giữ gìn, phát huy thuần phong mỹ tục, đạo đức và văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nâng cao vai trò, uy tín

Tại góc đường gần Trường Tiểu học Ngô Quyền (khối phố Phú Trung, phường An Phú, TP.Tam Kỳ), trước đây, một số người có thói quen vứt rác không đúng quy định, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Nhờ sự chung tay từ nhiều phía, trong đó có chức sắc và tín đồ Phật giáo trên địa bàn, đến nay, “điểm đen” về môi trường này đã dần được xóa bỏ.

Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, trong quá trình xây dựng, phát triển quê hương, các tổ chức tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đã đồng hành với MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày bền chặt. Điều này thể hiện rõ qua quá trình hưởng ứng, triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận các cấp khởi xướng. Sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa người theo đạo và không theo đạo; giữa các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân đã góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng ở từng địa phương trên từng địa bàn dân cư...

Chùa Quảng Hương là cơ sở Phật giáo nằm trên khối phố Phú Trung do Đại đức Thích Tịnh Trí trụ trì. Tháng 6/2024, đại diện chùa Quảng Hương cùng 60 tín đồ Phật giáo và nhân dân khối phố Phú Trung cùng tham dự buổi ra mắt mô hình “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú phát động.

Sau buổi ra mắt, chức sắc, tín đồ và nhân dân đã ra quân dọn vệ sinh và xóa “điểm đen” về môi trường tại một số tuyến đường. Vào những ngày rằm, mùng Một có đông tín đồ đến chùa đảnh lễ, Đại đức Thích Tịnh Trí nhắc nhở mọi người hưởng ứng mô hình do Mặt trận phường phát động, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; thực hiện phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định…

Ký kết thực hiện mô hình "Tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp" tại phường An Phú (TP.Tam Kỳ). Ảnh: PV

Đại đức Thích Tịnh Trí cho rằng, việc đồng hành với các phong trào, hoạt động của địa phương là trách nhiệm của chức sắc Phật giáo và tín đồ. Bởi điều này có trong giáo lý nhà Phật.

“Bằng vai trò, uy tín đối với tín đồ, sự tham gia, đồng hành của các chức sắc sẽ góp phần để chủ trương của địa phương đạt hiệu quả cao hơn” - Đại đức Thích Tịnh Trí nói.

Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú cho biết, mô hình “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp” được Mặt trận phường phát động từ 1/8/2023; đến nay cả 2 cơ sở Phật giáo trên địa bàn phường đều hưởng ứng mô hình.

Theo ông Hải, trước khi ra mắt mô hình, nhân dân, phật tử chưa có thói quen phân loại rác tại nguồn, qua hướng dẫn, tuyên truyền, đến nay dọc các tuyến đường có cơ sở tôn giáo không còn tình trạng để rác ùn tắc, không có điểm đen về môi trường.

“Phật tử và các chức sắc Phật giáo còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra…” - ông Hải chia sẻ.

Chung tay chăm lo an sinh xã hội

Bà Nguyễn Thị Sa My (thôn Dục Tịnh, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) có hoàn cảnh hết sức khó khăn; chồng mất, một mình nuôi 4 người con. Gia đình bà thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025 của huyện Đại Lộc.

Đại diện Công an tỉnh và Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023 - 2026. Ảnh: PV

Đầu tháng 8 vừa qua, Ban Trị sự GHPG Việt Nam huyện Đại Lộc phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đến thăm hỏi, trao tặng kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Sa My. Đây là một trong nhiều hộ gia đình được Phật giáo hỗ trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Nam, hưởng ứng phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh đã chủ động triển khai chủ trương đến các cấp trong giáo hội.

Đồng thời kêu gọi, phối hợp với Ban Từ thiện xã hội Trung ương GHPG Việt Nam tổ chức thăm và trao tặng 33 ngôi nhà (60 triệu đồng/nhà) với số tiền gần 2 tỷ đồng và 500 suất quà (trị giá 500 triệu đồng) cho bà con Quảng Nam.

Theo báo cáo, từ năm 2019 đến nay, GHPG Việt Nam tỉnh đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 100 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, với tinh thần “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, chư tôn đức ban trị sự, tăng, ni, cư sĩ, phật tử gom góp, vận động hàng ngàn suất quà, trị giá gần 1,5 tỷ đồng, kịp thời chia sẻ, cứu trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chủ động kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thiện nguyện do ban trị sự GHPG các tỉnh, thành phố và đồng bào phật tử đến thăm, tặng quà nhân dân vùng thiên tai, hỗ trợ xây dựng cầu, nhà ở… với tổng giá trị 3 tỷ đồng.

Trong thời điểm đại dịch COVID-19, giáo hội đã hướng dẫn tăng, ni và phật tử sinh hoạt tôn giáo theo hình thức phù hợp, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; kêu gọi ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch với tổng số tiền 2 tỷ đồng...

Hòa thượng Thích Phước Minh - Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh khẳng định, GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Nam luôn đồng hành với dân tộc, cùng Mặt trận, nhân dân xây dựng tỉnh phát triển; nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương.

