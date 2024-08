Chính quyền - đoàn thể Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: “Mặt trận phải chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc” (QNO) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 khai mạc vào sáng nay 28/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phải chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc.

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: C.V

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Nam trong những năm qua đã được phát huy, đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội phát triển; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả; an sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng cao.