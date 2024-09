Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thăm phố cổ Hội An

(QNO) - Chiều 5/9, tại Quảng trường Sông Hoài (TP.Hội An), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An đón tiếp đoàn công tác Quốc hội Lào do đồng chí Sổm-mạt Phôn-sê-na - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đến thăm phố cổ Hội An.