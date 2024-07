Lao động - Việc làm Quảng Nam cập nhật dữ liệu thông tin người lao động mới đạt 68% Việc thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin người lao động phục vụ quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Kế hoạch số 967 ngày 5/2/2024 của UBND tỉnh đến nay mới đạt 68,09%.

Theo đó, đến nay Quảng Nam đã cập nhật 804.487/1.181.450 số lượng thông tin người lao động lên phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia; trong đó huyện Đông Giang thực hiện đạt 100% kế hoạch, huyện Đại Lộc thấp nhất 14,26%. Tổng số phiếu đã thu thập thông tin đến nay là 849.340 (đạt 71,89%); còn 44.853 phiếu chưa cập nhật thông tin lên phần mềm.

Theo Sở LĐ-TB&XH, nguyên nhân của việc cập nhật dữ liệu thông tin người lao động chưa đạt yêu cầu là đội ngũ điều tra viên tại địa phương (cán bộ xã) phụ trách khối lượng công việc lớn nên không sắp xếp được thời gian để thu thập thông tin; đội ngũ cán bộ cập nhật thông tin (công an xã) ở các địa phương ít, không đủ lực lượng để cập nhật thông tin lên phần mềm nên một số địa phương (Đại Lộc, Hội An) có tình trạng phiếu đã bàn giao nhưng không đủ cán bộ để cập nhật lên phần mềm. Bên cạnh đó, các địa phương chưa đôn đốc, chỉ đạo kịp thời nên hoạt động thu thập, cập nhật thông tin chậm trễ so với tiến độ đề ra.