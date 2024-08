Thủy sản Quảng Nam chung tay gỡ "thẻ vàng" thủy sản: Cao điểm quản lý, kiểm soát hoạt động tàu cá Nhờ quản lý, kiểm soát chặt tàu cá nên công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến. Quảng Nam kỳ vọng cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản sau đợt kiểm tra, đánh giá của Đoàn công tác Ủy ban châu Âu (EC) tại Việt Nam sắp tới.

Ngư dân kiểm tra kết nối giám sát hành trình tàu cá trước khi vươn khơi khai thác hải sản. Ảnh: Q.VIỆT

Không còn vi phạm vùng biển nước ngoài

Trước giờ nhổ neo đưa con tàu QNa-90859 vươn khơi hành nghề câu mực ở ngư trường Trường Sa, ngư dân Huỳnh Văn Trí (thôn Đông An, xã Tam Giang, Núi Thành) kiểm tra kỹ các thiết bị hàng hải, nhất là máy giám sát hành trình (GSHT).

Ông Trí cho biết, câu mực khơi ở sát biên giới với các nước Indonesia, Philippin… nên hoạt động của máy GSHT sẽ giúp ngư dân không vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài.

“Tôi tuân thủ nguyên tắc đảm bảo máy GSHT hoạt động liên tục để các ngành chức năng quan sát, cảnh báo vị trí. Nếu không may máy GSHT gặp sự cố tôi sẽ bỏ chuyến biển để về bờ sửa chữa. Bỏ chuyến biến lỗ tổn sẽ rất khó khăn nhưng vì nghề cá trách nhiệm, hướng đến gỡ “thẻ vàng” thủy sản nên tôi cam kết” - ông Trí nói.

Trong năm 2023, Quảng Nam có 2 tàu cá vi phạm vượt ranh giới biển cho phép. Ngày 2/4/2023, tàu cá QNa-94916 của ngư dân Trần Đình Lên đã vi phạm vượt ranh khu vực vịnh Bắc Bộ và bị Chi cục Thủy sản Quảng Nam xử phạt 25 triệu đồng.

Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 27/3/2023 tàu cá QNa-91697 của ngư dân Phan Bá Tầm đã vi phạm ranh giới biển trong vòng 12 ngày và đã được ngành chức năng thông báo, kêu gọi quay về bờ. Ông Tầm đã bị xử phạt nặng trong trường hợp trên.

Trong năm 2023, một số tàu cá trong quá trình khai thác hải sản đã vô tình vượt ra ngoài ranh giới biển cho phép. Sau khi được cảnh báo từ Trung tâm Thông tin thủy sản (Tổng cục Thủy sản), Chi cục Thủy sản Quảng Nam và lực lượng biên phòng đã kịp thời thông báo cho các chủ tàu cá nhanh chóng quay về vùng biển Việt Nam tiếp tục hoạt động sản xuất theo đúng quy định.

Chuyển biến trong chống khai thác IUU của tỉnh là trong năm 2024, Quảng Nam không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, thời gian qua, ngành nông nghiệp phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức các buổi làm việc với các chủ tàu, thuyền trưởng, phổ biến các quy định pháp luật về biên giới biển, kết nối GSHT tàu cá; nêu rõ các chế tài xử lý vi phạm; tuyên truyền, vận động ngư dân tuân thủ quy định. Nhờ đó, chuyển biển mang lại là rất đáng ghi nhận, từng bước ngư dân chuyển từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm, hướng đến phát triển bền vững.

Quảng Nam từng bước chuyển nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm để phát triển bền vững. Ảnh: Q.VIỆT

Kiểm soát chặt tàu cá

Sắp tới đây đoàn công tác của Ủy ban châu Âu sẽ sang nước ta kiểm tra thực hiện các khuyến cáo về chống khai thác IUU. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, đây là cao điểm để Quảng Nam tập trung các nguồn lực cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản.

Các lực lượng chức năng gồm biên phòng, công an, thủy sản, chính quyền địa phương, Vùng Cảnh sát biển 2, Chi đội Kiểm ngư số 3 thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp để ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không đúng quy định. Ngành chức năng vừa tuyên truyền vận động, vừa theo dõi, kiểm soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.

“Ngành chức năng cần thực hiện nghiêm quản lý đội tàu, xử lý dứt điểm tàu cá không đăng ký, đăng kiểm, tàu cá không có giấy phép khai thác hải sản.

Các cơ quan theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá đang khai thác hải sản; giám sát sản lượng hải sản khi tàu cá lên cảng, bến cá; xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc hải sản; kiên quyết xử lý nghiêm, không có trường hợp ngoại lệ đối với các hành vi khai thác IUU” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

Ông Phạm Viết Tích cho biết, Sở NN&PTNT đã giao nhiệm vụ cho Chi cục Thủy sản Quảng Nam, Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá, Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và quản lý cảng cá Quảng Nam tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng; thu nhật ký khai thác hải sản, giám sát sản lượng hải sản lên cảng tại cảng cá Tam Quang; thực hiện nghiêm công tác xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc hải sản, không để xảy ra vụ việc vi phạm “hợp thức hóa hồ sơ” đối với các lô hàng xuất khẩu vào thị trường châu Âu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện truy xuất nguồn gốc hải sản điện tử.

Theo ông Tích, Sở NN&PTNT đã có công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ngành thủy sản cấp huyện, UBND các xã, phường có bến cá tư nhân như bến cá Thanh Hà, Cù Lao Chàm (Hội An), bến cá An Lương (Duy Xuyên), bến cá Tam Tiến (Núi Thành), bến cá Tân An (Thăng Bình) thực hiện kiểm soát chặt sản lượng hải sản lên bến và giám sát, thống kê theo hướng dẫn.

Đại tá Phan Văn Thí - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, hiện nay là cao điểm chống khai thác IUU, lực lượng biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng tăng tần suất tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các tàu cá khai thác hải sản trên biển; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 100% tàu cá xuất nhập bến tại các trạm kiểm soát biên phòng tuyến biển.

Tàu cá được xuất bến phải có đầy đủ các giấy tờ theo quy định, riêng tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải có kết nối GSHT. Ngành biên phòng cam kết ngăn chặn hiệu quả tình trạng tàu cá vượt trạm kiểm soát biên phòng trái phép lâu nay.