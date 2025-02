Du lịch Quảng Nam có 1 resort được đánh giá vào tốp tốt nhất thế giới (QNO) - Cẩm nang du lịch Mỹ Forbes Travel Guide vừa công bố danh sách khách sạn hàng đầu thế giới 2025 với giải thưởng Star Awards.

Four Season The Nam Hai Resort nằm bên bãi biển Hà My (thị xã Điện Bàn). Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo đó, có 350 khách sạn, resort trên toàn cầu được Forbes Travel Guide đánh giá 5 sao. Việt Nam chỉ có 2 khách sạn lọt vào danh sách này, trong đó có Four Seasons Resort The Nam Hai (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Four Seasons Resort The Nam Hai lọt vào danh sách của Forbes Travel Guide. Resort này nằm ở vị trí trung điểm trên cung đường du lịch Đà Nẵng - Hội An và quy tụ nhiều tiện ích, trải nghiệm cao cấp cho một kỳ nghỉ của gia đình với nhiều trò chơi, giải trí cho trẻ em và người lớn.

Bên cạnh đó tại Four Season The Nam Hai Resort còn có không gian sách, tác phẩm nghệ thuật và đồ thủ công...

Xếp hạng 5 sao là thứ hạng cao nhất của cẩm nang du lịch Mỹ Forbes Travel Guide dành cho những khách sạn "xuất sắc, mang tính biểu tượng, dịch vụ đẳng cấp, tiện nghi".

Forbes Travel Guide là cẩm nang uy tín toàn cầu về dịch vụ khách sạn sang trọng. Giải thưởng Star Awards của cẩm nang này là một trong những giải thưởng uy tín nhất trong ngành du lịch và khách sạn thế giới.