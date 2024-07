Nhà nước và cử tri Quảng Nam giải trình cấp thẩm quyền về đề nghị không thực hiện sắp xếp huyện Hiệp Đức (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có tờ trình Chính phủ hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Tại hồ sơ Đề án trình Chính phủ, UBND tỉnh giải trình lý do không thực hiện sắp xếp huyện Hiệp Đức và 4 ĐVHC cấp xã. Ảnh: N.Đ

Tại Tờ trình số 5365 ngày 19/7/2024, UBND tỉnh cho biết, qua rà soát, đánh giá, đối chiếu quy định hiện hành, giai đoạn 2023 - 2025 toàn tỉnh có 2 ĐVHC cấp huyện và 14 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp.

Quảng Nam thực hiện sắp xếp đối với 2 ĐVHC cấp huyện (1 ĐVHC thuộc diện sắp xếp; 1 ĐVHC liền kề liên quan); 16 ĐVHC cấp xã (10 ĐVHC thuộc diện sắp xếp; 6 ĐVHC liền kề liên quan). Đề nghị không thực hiện sắp xếp đối với 1 ĐVHC cấp huyện và 4 ĐVHC cấp xã.

Sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh, Quảng Nam có 17 ĐVHC cấp huyện (gồm 14 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố), có 233 ĐVHC cấp xã (gồm 190 xã, 29 phường, 14 thị trấn).

Đáng chú ý, tại Tờ trình số 5365, UBND tỉnh giải trình các lý do không thực hiện sắp xếp đối với 1 ĐVHC cấp huyện (Hiệp Đức) và 4 ĐVHC cấp xã (gồm các phường Minh An, Sơn Phong, xã Cẩm Kim (TP.Hội An) và xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ)).

HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: N.Đ

Trong đó, đối với đề nghị không xắp xếp ĐVHC huyện Hiệp Đức, theo UBND tỉnh, Quảng Nam đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu khảo sát, nghiên cứu xây dựng 5 phương án sắp xếp.

Cụ thể, với phương án 1: Nhập huyện Hiệp Đức và huyện Nông Sơn (2 huyện nằm trong diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025). Đối với phương án 2: Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Nông Sơn (bao gồm các xã Sơn Viên, Quế Lộc, thị trấn Trung Phước) nhập về huyện Quế Sơn và phần diện tích và dân số còn lại của huyện Nông Sơn (gồm các xã: Ninh Phước, Phước Ninh, Quế Lâm) nhập về huyện Hiệp Đức.

Trong khi đó, tại phương án 3: Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các huyện liền kề (Thăng Bình, Tiên Phước, Phước Sơn, Bắc Trà My, Quế Sơn, Nông Sơn) về huyện Hiệp Đức. Phương án 4: Nhập nguyên trạng huyện Hiệp Đức về các huyện còn lại (Thăng Bình, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn). Phương án 5: Nhập 3 huyện Nông Sơn, Hiệp Đức, Quế Sơn.

Quảng Nam đã tổ chức nhiều hội nghị, thăm dò ý kiến dư luận, chuyên gia, những người có uy tín tại các địa phương, các cán bộ lão thành cách mạng để đánh giá ưu điểm và hạn chế của từng phương án nêu trên. Qua phân tích những yếu tố thực tế, đặc biệt, xuất phát từ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, là căn cứ địa cách mạng trong chiến tranh; để kế thừa yếu tố truyền thống lịch sử đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã cân nhắc, nghiên cứu và thống nhất đề xuất cấp thẩm quyền giữ nguyên huyện Hiệp Đức.

Theo phương án hiện nay, giai đoạn 2023 - 2025, Quảng Nam sắp xếp giảm 8 ĐVHC cấp xã, 1 ĐVHC cấp huyện (nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn). Năm 2026, Quảng Nam tiếp tục sắp xếp 3 huyện, thành phố (Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh) và sắp xếp ĐVHC cấp xã để giảm khoảng 20 ĐVHC cấp xã, 1 ĐVHC cấp huyện. Như vậy, cả giai đoạn 2023 - 2030, Quảng Nam dự kiến sắp xếp giảm được 2 ĐVHC cấp huyện, khoảng 30 ĐVHC cấp xã.