Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông hoàn thành tập huấn phòng chống ma túy

(QNO) - Sau 1 tuần tập huấn, sáng nay 22/9, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an tỉnh Sê Kông (Lào) bế giảng khóa tập huấn nâng cao năng lực phòng chống ma túy cho 50 cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Sê Kông.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (bìa trái) trao quà lãnh đạo Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: XUÂN MAI

Từ ngày 17 - 22/9, 50 học viên được truyền đạt 6 chuyên đề với những nội dung cơ bản về tình hình tội phạm ma túy thế giới, khu vực Việt Nam - Lào; hệ thống pháp luật phòng chống ma túy của 2 nước Việt Nam - Lào; tình hình tội phạm ma túy tại Quảng Nam và Sê Kông; công tác, phương giám định chất ma túy tại Việt Nam và Lào; công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy…

Bên cạnh hoạt động học tập, tham quan thực tế, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông còn giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Mặc dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng với sự nỗ lực và chuẩn bị chu đáo, đợt tập huấn đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao quà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: XUÂN MAI

Phát biểu tại buổi bế giảng, Thượng tá Sẳn Ma La Khủn Phị Xit - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông nhấn mạnh, chương trình tập huấn rất có ý nghĩa, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông nhiều kiến thức quan trọng phục vụ công tác phòng chống ma túy, nhất là khu vực giáp biên.