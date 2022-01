Công an Đại Lộc: Tỷ lệ điều tra khám phá án năm 2021 đạt hơn 97%

(QNO) - Ngày 12.1, Công an huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo huyện Đại Lộc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: N.D

Năm 2021, trên địa bàn Đại Lộc xảy ra 37 vụ phạm pháp hình sự. Lực lượng công an phát hiện 84 vụ, 103 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực ma túy; bắt quả tang 51 vụ, 183 đối tượng về hành vi đánh bạc… Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 97%. Công an huyện tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp làm sạch dữ liệu dân cư, đã hoàn thành 185.766/175.395 dữ liệu (đạt 106%); tiếp nhận hơn 114.800 hồ sơ căn cước công dân và đã trả 82.762 căn cước cho công dân...

Năm 2021, Công an huyện Đại Lộc được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công an và phong trào thi đua năm 2021.