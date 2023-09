Công an Duy Xuyên ra quân tổ công tác đặc biệt 511

(QNO) - Sáng nay 21/9, Công an huyện Duy Xuyên tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện tổ công tác đặc biệt 511 về tuần tra, chốt chặn, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: T.L

Tại buổi lễ, Công an huyện Duy Xuyên công bố quyết định thành lập 8 tổ công tác đặc biệt 511. Theo đó, mỗi tổ công tác có 8 - 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ của công an huyện và công an các xã, thị trấn có trang bị các loại công cụ hỗ trợ.

[VIDEO] - Công an huyện Duy Xuyên tổ chức lễ ra quân vào sáng nay 21/9:

Để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, các tổ công tác chủ động nắm chắc địa bàn, phân tích, dự báo sát tình hình và tập trung lực lượng, phương tiện, hình thành lực lượng cơ động, sẵn sàng chiến đấu.

Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, công tác nghiệp vụ, tấn công, trấn áp tội phạm, gắn kết chặt chẽ với việc củng cố, kiện toàn, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên cùng các cơ quan, đơn vị, ban ngành tham dự. Ảnh: T.L

Thượng tá Phạm Minh Quang – Trưởng Công an huyện Duy Xuyên phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: T.L

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Duy Xuyên và các xã, thị trấn tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Ảnh: T.L

Tổ công tác đặc biệt 511 ra quân diễu hành, biểu dương lực lượng. Ảnh: T.L

Qua đó, tạo thế chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, kiềm chế sự gia tăng, đẩy lùi tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Cạnh đó, sẵn sàng các phương án, kế hoạch, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ xảy ra.Đặc biệt, tập trung đấu tranh, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản, các băng nhóm hoạt động theo kiểu đường phố, hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê; các đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; sử dụng trái phép các loại vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ, chất cháy, chất nổ, hàng hóa không có giấy tờ, nhãn mác chứng minh nguồn gốc xuất xứ; những hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như điều khiển ô tô, mô tô, xe gắn máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, uống rượu bia say xỉn, biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.Ngoài ra, công an các xã, thị trấn tăng cường bám sát địa bàn; chủ động theo dõi, đánh giá, nắm vững tình hình; thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát vào ban đêm; tích cực phối hợp với tổ công tác 511 của Công an huyện giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh trật tự.Ngay sau lễ ra quân, các tổ công tác đặc biệt 511 của Công an huyện Duy Xuyên tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng thực hiện đợt ra quân tuần tra tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.