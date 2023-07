Đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy

(QNO) - Sáng nay 28/7, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Nam về tổng rà soát, kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an Quảng Nam và UBND cấp xã đã rà soát tại 15.670 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn tỉnh và kiểm tra 100% cơ sở này.

Qua tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ, phát hiện 644 cơ sở có tồn tại, vi phạm về PCCC. Trong đó, có 60 cơ sở sản xuất trong khu - cụm công nghiệp.

Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn PCCC. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Quảng Nam thành lập nhiều tổ công tác trực tiếp hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 72 cơ sở để hoạt động đảm bảo an toàn và đúng quy định pháp luật về PCCC.

Gần 100 đại biểu đại diện doanh nghiệp và các khu - cụm công nghiệp tham dự đối thoại. Ảnh: T.C

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chủ đầu tư, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn chưa nắm hết quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC. Nhất là nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về PCCC của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ để tổ chức khắc phục những tồn tại, vi phạm về PCCC tại cơ sở cũng như áp dụng các giải pháp về PCCC cho dự án, công trình hoạt động đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật về PCCC.

Tại hội nghị, nhiều kiến nghị, thắc mắc của doanh nghiệp được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh giải đáp. Đối với một số nội dung vượt thẩm quyền, đơn vị chủ trì ghi nhận và sẽ kiến nghị cấp trên để có điều chỉnh, bổ sung về quy định cho phù hợp điều kiện thực tiễn.