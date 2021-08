Sáng mãi tinh thần "Vì nhân dân phục vụ"

Suốt nhiều tháng nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh trở lại chốt kiểm soát trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Thêm nhiều đêm trắng đón những đoàn hồi hương, thêm những ngày dài mướt mồ hôi dưới cái nắng rát bỏng của ngày hè, mỗi cán bộ, chiến sĩ trên phòng tuyến chống dịch đều một lòng vì sự an toàn của người dân.

Nhiều công nghệ được ứng dụng tại các chốt kiểm soát giúp người dân khai báo y tế thuận tiện hơn. Ảnh: T.C

Không ngại gian nguy

Từ khi chốt kiểm soát phòng chống dịch được kích hoạt trở lại, Đại úy Phạm Đình Thạch - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Phước Sơn được điều động tham gia cùng tổ kiểm soát phòng chống dịch, chốt chặn ngay chân đèo Lò Xo, cửa ngõ vào Quảng Nam từ phía Tây Nguyên.

Là chốt trưởng, Đại úy Phạm Đình Thạch luôn nỗ lực hết mình, cùng đồng đội và lực lượng tình nguyện viên, y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không thể tránh khỏi những gắt gỏng từ phía các bác tài đường xa, có những phàn nàn của người dân qua lại, nhưng toàn đội vẫn kiên nhẫn với công việc.

Mọi thứ, buộc phải đúng theo quy trình, bởi sau một năm chịu quá nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh, toàn chốt hiểu được vai trò của mình trong công tác phòng chống dịch, tấm lá chắn ở từng cửa ngõ.

Chốt kiểm soát phòng chống dịch ban đầu được đặt ở địa bàn giáp giới với tỉnh Kon Tum, phía sát chân đèo Lò Xo. Không mặt bằng, không điện, không cả sóng điện thoại, toàn bộ anh em phải sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn đủ bề.

Những bữa ăn vội với thực phẩm mua được từ những “chợ di động”, anh em vẫn động viên nhau cùng cố gắng. Mưa dông chiều nơi miền núi rầm rập đổ xuống, hay cái nóng hắt lên gần bốn mươi độ từ mặt đường nhựa xuyên ca trực đã quá quen với tổ kiểm soát.

“Do không có điện, không có sóng điện thoại, mạng di động gây bất cập cho công tác khai báo y tế thông qua các ứng dụng điện thoại thông minh nên chốt được dời xuống hướng gần hơn với thị trấn, cách vị trí đặt chốt cũ hơn 10 cây số.

Về đây thì nơi ăn ở, điều kiện sinh hoạt có khá hơn. Song có những thứ không khác đi, chính là cường độ công việc và cả những nguy cơ anh em luôn phải đối mặt, dù vậy tất cả đều phải cố gắng, nỗ lực nhất có thể” - Đại úy Phạm Đình Thạch chia sẻ.

Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, hàng nghìn người đổ về bằng xe máy từ phía Nam để hồi hương, khi TP.Hồ Chí Minh bùng dịch. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, có đến 23 đoàn tự phát về qua chốt kiểm soát đèo Lò Xo.

Đại úy Phạm Đình Thạch nói: “Thời điểm đó thực sự rất áp lực. Có khi cả gần 500 xe máy về đến chốt với khoảng 1.000 người, ngay trong đêm. Anh em vừa phải tìm cách để đón, sắp xếp chỗ cho bà con nghỉ, vừa phải giải quyết thủ tục để bà con khai báo y tế, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch.

Đã có những lúng túng bước đầu, nhưng thật may, nhờ sự đồng hành của các lực lượng phối hợp, nhờ tinh thần đùm bọc của bà con địa phương, tất cả đoàn hồi hương đều được đón, dẫn đoàn qua địa bàn an toàn. May hơn nữa là anh em đều an toàn, không ai bị lây nhiễm bệnh”.

Giữ chắc phòng tuyến chống dịch

Mỗi ngày, có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của lực lượng công an trực chiến tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Tất cả phải trải qua những gian khó không tên ở nơi tuyến đầu. Dốc Sỏi, đường ven biển, chân đèo Lò Xo…, nhiều chốt chặn được lập để đáp ứng yêu cầu cấp bách chống dịch. Đằng sau đó, là những niềm riêng mà họ phải gác lại trong cuộc chiến này.

Cán bộ, chiến sĩ vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ tại các chốt chặn mỗi ngày. Ảnh: T.C

Phía trước, là nhiệm vụ. Sau lưng, là an toàn của từng xóm làng, từng khu phố. Màu áo chiến sĩ vẫn đẫm mồ hôi mỗi ngày, hay những đêm trắng nối dài cùng nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh nói, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, các huyện, thị xã trong tỉnh lẫn địa bàn giáp ranh là Đà Nẵng, Quảng Ngãi đều xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng.

“Áp lực sẽ càng nặng nề, khó khăn hơn. Trong bối cảnh khó khăn ấy, càng đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ của lực lượng công an làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phải nỗ lực, tập trung gấp nhiều lần hơn nữa.

Trong gian khó, người chiến sĩ Công an nhân dân càng phải thể hiện bản lĩnh, tinh thần vì nhân dân, vì sự an toàn của cộng đồng” - Thượng tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm các chốt kiểm soát mới đây, dành nhiều lời sẻ chia, động viên với cán bộ, chiến sĩ công an tham gia làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói, kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân năm nay sẽ rất đặc biệt, không lễ nghi, không gặp mặt, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn phải trực chiến nơi chốt. Song, sự hy sinh, cống hiến của lực lượng luôn được Đảng, chính quyền và nhân dân trân trọng ghi nhận và biết ơn.

“Vẫn tiếp tục xung kích trên mặt trận phòng chống dịch, đồng hành với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ tiếp tục tô thắm truyền thống, tô thắm màu áo lực lượng Công an nhân dân.

Cán bộ chiến sĩ từ tỉnh đến xã đều vượt qua bộn bề khó khăn, xác định tư tưởng và tập trung tối đa cho nhiệm vụ. Đây là điều rất đáng ghi nhận, là một trong những điểm tựa để cùng chung tay, quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng bày tỏ.