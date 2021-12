Sau hơn 5 tháng thành lập, Phòng An ninh mạng triệt phá 11 vụ tín dụng đen

(QNO) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021 cho các cá nhân Phòng An ninh mạng. Ảnh: X.M

Thành lập từ tháng 7.2021, qua hơn 5 tháng đi vào hoạt động, Phòng An ninh mạng đã từng bước ổn định tổ chức và lập được nhiều chiến công xuất sắc, thể hiện vai trò chủ công trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên lĩnh vực công nghệ cao.

Đơn vị đã tập trung tham mưu, hướng dẫn và thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống mạng cho các cơ quan, ban ngành liên quan trên toàn địa bàn tỉnh. Đấu tranh mạnh với tội phạm công nghệ cao, nổi bật là bắt 11 vụ/16 đối tượng hoạt động tín dụng đen, 6 vụ/49 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet; phối hợp xác minh, xử lý 18 trường hợp đăng, chia sẻ, cung cấp các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng đã được các cấp, ngành khen thưởng 13 lượt cá nhân, tập thể; được Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh thưởng nóng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao.