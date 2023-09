Tam Kỳ phấn đấu 100% hộ gia đình có bình chữa cháy vào cuối năm 2023

Diễn tập phương án chữa cháy tại tổ liên gia phường An Sơn

T.CÔNG - M.TUẤN | 11/09/2023 - 16:59

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa phối hợp UBND phường An Sơn tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở khối phố 3, phường An Sơn.