Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến làm việc với Công an Quảng Nam

(QNO) - Chiều 15/11, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an có chuyến kiểm tra công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật; kết quả thực hiện các mặt công tác công an và chỉ tiêu công tác năm 2022 tại Công an tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng dự.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: P.V

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho hay, thời gian qua dù còn gặp nhiều khó khăn song lãnh đạo UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ lực lượng công an hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ đó đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam. Ông Trần Anh Tuấn đề nghị Công an tỉnh tiếp tục rà soát, báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc liên quan trụ sở, nơi làm việc của công an các cấp để UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tháo gỡ theo quy định.

Sau khi nghe báo cáo của Công an tỉnh và ý kiến trao đổi của các đơn vị, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành đối với lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua. Thứ trưởng đánh giá Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an và địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thể hiện qua kết quả các mặt công tác công an, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt tỷ lệ được giao.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến thống nhất cao các nhiệm vụ, giải pháp của Công an tỉnh đã đề ra; yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương có kế hoạch kiểm tra, giải quyết các kiến nghị của tổ kiểm tra đã nêu ra trong lĩnh vực hậu cần, tài chính; tiếp tục chủ động triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Công an tỉnh tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp trấn áp tội phạm. Ảnh: P.V

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến lưu ý trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, Công an tỉnh cần chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, có sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an trong việc giữ vững an ninh chính trị, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Cùng với đó, quyết tâm nâng cao tỷ lệ và chất lượng công tác điều tra, khám phá án, không để xảy ra oan sai; đảm bảo tốt tình hình trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong lĩnh vực quản lý nhà và đất, Công an tỉnh khẩn trương phân công cán bộ kiểm tra thực tế việc giao đất xây dựng trụ sở công an các cấp, nhất là công an cấp xã. Đẩy nhanh việc chuẩn bị các danh mục dự án đầu tư trong năm 2023; tăng cường quản lý cơ sở nhà, đất của lực lượng công an. Chú trọng rà soát, sắp xếp cán bộ làm công tác hậu cần, tài chính của Công an tỉnh.

Trước đó, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ).