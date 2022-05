Tổ chức hơn 39.000 buổi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy

(QNO) - Chiều nay 24.5, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 1 năm thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp PCCC lớn. Tại điểm cầu trụ sở Công an Quảng Nam, Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Điểm cầu hội nghị trực tuyến tại Công an tỉnh chiều nay 24.5

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Bộ Công an nhấn mạnh, qua 1 năm thực hiện cao điểm tuyên truyền, các địa phương đã nỗ lực hướng dẫn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn ngừa cháy lớn, khắc phục nhiều tồn tại hạn chế. Công an các địa phương tăng cường quản lý PCCC theo phân cấp, dù đạt được kết quả nhất định nhưng vẫn còn để xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản.

Tại địa bàn Quảng Nam, theo thống kê, có hơn 39.000 buổi tuyên truyền trực tiếp về PCCC, thu hút hơn 95.700 người tham gia, cùng với hàng trăm nghìn tờ rơi được Công an tỉnh cấp phát nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về PCCC. Cùng với đó, các nhà mạng khuyến cáo, hướng dẫn an toàn PCCC thông qua dạng tin nhắn SMS đến các số thuê bao di động để người dân biết và thực hiện.

Công an cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, trong từng ngõ, hẻm để khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC qua mô hình "Tiếng loa an ninh"; đồng thời thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại các xã vùng nông thôn. Các mô hình về an toàn PCCC và CNCH được xây dựng, lồng ghép, phát huy tốt hiệu quả ở cơ sở.