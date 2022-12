Tổng kiểm tra, rà soát hơn 15.800 cơ sở về phòng cháy chữa cháy

(QNO) - Đó là con số được đưa ra tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2022, sơ kết cao điểm 68 ngày tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH; tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được UBND tỉnh tổ chức vào chiều nay 23/13. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì hội nghị với sự tham gia của các sở ngành, kết nối trực tiếp đến các địa phương trên toàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.C

Báo cáo tại cuộc họp, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho hay, đơn vị đã tổ chức tổng rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng về công tác PCCC&CNCH đối với 15.849 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC trên toàn tỉnh. Phong trào toàn dân PCCC được mở rộng, với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Lực lượng dân phòng và PCCC cơ sở được thành lập và phát huy hiệu quả đáp ứng yêu cầu phương châm “4 tại chỗ” trong hoạt động PCCC và CNCH; góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy số vụ cháy, sự cố, tai nạn trong năm 2022 giảm, nhưng số vụ cháy lớn và sự cố tai nạn vẫn còn xảy ra. Trong đó, vụ cháy xảy ra tại Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu thuộc Công ty TNHH Woochang Việt Nam (Cụm công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn) gây thiệt hại lớn về tài sản; vụ cháy tàu du lịch đang neo đậu tại bến Cửa Đại, khối Phước Hải, phường Cửa Đại (Hội An) làm cháy 3 tàu du lịch vỏ gỗ và 5 ca nô du lịch; vụ lật tàu du lịch tại khu vực biển Cửa Đại làm 17 người chết...

Đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), các cấp, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc. Các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Sở GTVT đã đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT.

Công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm an toàn giao thông được duy trì, thực hiện tốt.

Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, bố trí lực lượng tuần tra thường xuyên trên các tuyến giao thông trọng điểm, duy trì hoạt động trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động 24/7 (kể cả ngày lễ, tết), qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



Năng lực phòng, chữa cháy tại các đơn vị, doanh nghiệp và trong nhân dân được nâng lên rõ rệt. Ảnh: Diễn tập PCCC tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Chu Lai

Đáng chú ý, qua hệ thống giám sát an ninh trật tự của Công an tỉnh trên tuyến quốc lộ 1, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, đường sắt phối hợp với Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh trích xuất dữ liệu và gửi thông báo cho 472 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, lập biên bản 241 trường hợp, xử phạt hơn 1 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, ngành trong việc tham mưu có hiệu quả, tạo ra nhiều chuyển biến trong PCCC&CNCH, giữ trật tự an toàn giao thông. Đồng thời ghi nhận những đề xuất của các địa phương, yêu cầu Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông và các sở, ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường chuyển đổi số, đa dạng kênh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân.

Tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm. Ảnh: T.C

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tổng rà soát kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH.