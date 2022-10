Tỷ lệ điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng đạt 100%

(QNO) - Đó là con số được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác công an quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV.2022 do Công an tỉnh tổ chức sáng nay 30.9.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 - 2021. Ảnh: M.T

Theo đánh giá, trong quý III, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng công an toàn tỉnh phát huy vai trò tham mưu, giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc về an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.



Công an tỉnh tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm. Nhiều chuyên án, vụ án được xác lập điều tra làm rõ, nhiều loại tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ 2021. Trên lĩnh vực hình sự, lực lượng công an toàn tỉnh điều tra, khám phá hơn 140 vụ, đạt tỷ lệ 87,9%, trong đó án rất nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%; làm rõ 255 đối tượng, thu hồi 10 xe máy, hơn 320 triệu đồng và một số tài sản có giá trị khác.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Ảnh: M.T

Trên lĩnh vực ma túy, đã khởi tố, điều tra 46 vụ/99 bị can về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường, trong đó tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án 06, tiếp tục thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước công dân; tăng cường công tác tuyên truyền cũng như kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát huy hiệu quả với 11 loại và 1.873 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự. Nhiều mô hình đạt hiệu quả cao trong phòng chống tội phạm như “Tiếng loa an ninh”, “Camera an ninh”... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: M.T

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng đột xuất cho nhiều đơn vị có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.