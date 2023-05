Xuất quân tăng cường cho công an cơ sở thực hiện Đề án 06

(QNO) - Sáng nay 16/5, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng hỗ trợ công an cơ sở thực hiện Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, nhìn đến năm 2030).

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ xuất quân. Ảnh: T.C

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và công an các xã, phường, thị trấn cùng với các lực lượng khác đã không ngừng đổi mới, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các đề án, dự án của Chính phủ, Bộ Công an về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân (CCCD) và Đề án 06.

Dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, nhưng nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 vẫn còn rất nặng nề, nhiều chỉ tiêu công tác còn rất thấp, nhất là trong giai đoạn nước rút hiện nay. Với quyết tâm chính trị cao, Công an tỉnh tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng cho công an các địa phương có số lượng công dân chưa được cấp CCCD nhiều như: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, Phú Ninh, Hội An, Điện Bàn… nhằm giúp các địa phương này hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD và kích hoạt định danh điện tử theo đúng tiến độ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Bộ Công an giao.

Tặng hoa cán bộ, chiến sĩ được trưng dụng tăng cường cho công an các địa phương. Ảnh: T.C

Tại buổi lễ, Công an tỉnh công bố quyết định trưng dụng 30 cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ từ các đơn vị thuộc Công an tỉnh và huy động các bộ máy lăn tay của công an các địa phương có chỉ tiêu cấp CCCD ít để tăng cường cho các địa phương nói trên.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cũng sẽ lập tổ công tác lưu động hỗ trợ Công an TP.Tam Kỳ và các địa phương thu nhận hồ sơ cấp CCCD, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/6/2023.