Quốc phòng Sáng nay 13/2, thanh niên Quảng Nam nô nức lên đường nhập ngũ (QNO) - Sáng nay 13/2, hòa chung không khí của cả nước, toàn tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025, tiễn những người con ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình rèn luyện và cống hiến của tuổi trẻ trong môi trường quân ngũ.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC TUẤN

* Tham dự lễ giao, nhận quân tại thị xã Điện Bàn có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết; Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Nụ cười tân binh khi qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đợt giao nhận quân năm nay, Điện Bàn có 323 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ ở những đơn vị có bề dày truyền thống. Các đơn vị nhận quân Điện Bàn gồm: Sư đoàn 375/Quân chủng phòng không không quân; Lữ đoàn 96 - Cục tác chiến điện tử, Bộ tổng tham mưu; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 885 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam.

[VIDEO] - Lễ giao nhận quân năm 2025 tại thị xã Điện Bàn:

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, ông Nguyễn Minh Hiếu - Quyền Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã đề nghị các thanh niên lên đường nhập ngũ tiếp nối truyền thống cách mạng anh hùng các lớp lớp thế hệ người Điện Bàn đi trước, không ngừng phấn đấu, rèn luyện góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Quyền Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn Nguyễn Minh Hiếu động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đồng thời lãnh đạo thị xã Điện Bàn mong muốn các đơn vị nhận quân tiếp tục giáo dục, rèn luyện giúp tân binh sớm hòa nhập môi trường quân đội và nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Các đoàn thể chính trị tiếp tục quan tâm động viên, chăm lo gia đình thanh niên nhập ngũ để thanh niên yên tâm cống hiến cho đất nước. (QUỐC TUẤN)

* Tại Quế Sơn, từ sáng sớm, trên các nẻo đường rợp cờ hoa cùng nhiều pano và áp phích cổ động trực quan về lễ giao nhận quân, từng đoàn người tập trung về khuôn viên Ban CHQS huyện để tiễn đưa những người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng tặng hoa cho tân binh. Ảnh: NGUYỄN SỰ

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, Hội Nông dân tỉnh và huyện Quế Sơn có mặt động viên các tân binh.

Đợt này, huyện Quế Sơn có hơn 230 thanh niên lên đường tòng quân. Số tân binh vừa nêu được giao về 7 đơn vị nhận quân, gồm: Lữ đoàn Công binh 7 - Quân đoàn 34, Bộ Tham mưu - Quân khu 5, Trường Quân sự - Quân khu 5, Lữ đoàn Công binh 270 - Quân khu 5, Trung đoàn Bộ binh 885 - Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, Sư đoàn 372 - Quân chủng Phòng không - không quân, Công an tỉnh Quảng Nam.

[VIDEO] - Lễ giao nhận quân năm 2025 tại huyện Quế Sơn:

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn nói: “Tôi tin tưởng rằng, các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống của quê hương anh hùng và truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó chính là tình cảm, là món quà quý giá mà các bạn dành cho gia đình, quê hương và người thân nơi quê nhà”.

Đúng 7 giờ 40 phút, các tân binh của huyện Quế Sơn hân hoan bước qua cầu vinh quang, lên xe về các đơn vị nhận quân để bắt đầu những tháng ngày trong quân ngũ với tràn đầy niềm tự hào và quyết tâm cao...(NGUYỄN SỰ)

* Tại huyện Núi Thành, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tham dự lễ giao nhận quân năm 2025.

Đồng chí Lê Văn Dũng cùng lãnh đạo huyện Núi Thành động viên các tân binh. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Đợt giao nhận quân năm nay, Núi Thành đã giao đủ 100% chỉ tiêu cho các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, Sư đoàn 372, Trung đoàn 885, Quân khu 7, Công an tỉnh. Tất cả thanh niên nhập ngũ đều có sức khỏe tốt, trình độ học vấn từ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học là 54 thanh niên. Đặc biệt, có đến 75 thanh niên đã viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ…

[VIDEO] - Lễ giao nhận quân năm 2025 tại huyện Núi Thành:

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Lê Văn Sinh đề nghị các đơn vị nhận quân giáo dục, rèn luyện giúp tân binh sớm hòa nhập môi trường quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (HOÀNG ĐẠO)

* Từ sáng sớm, những nẻo đường dẫn về trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình - điểm giao nhận quân năm 2025 rực rỡ cờ hoa, rộn ràng không khí tòng quân. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh dự lễ giao nhận quân và tặng hoa động viên tân binh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUANG VIỆT

Năm nay, Thăng Bình có 323 thanh niên nhập ngũ (đại học: 18 thanh niên, cao đẳng: 25 thanh niên). Các đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 (141 thanh niên); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (27 thanh niên); Bộ Tham mưu Quân khu 5 (29 thanh niên); Lữ đoàn công binh 270 (69 thanh niên); Trung đoàn bộ binh 885, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (28 thanh niên); Công an tỉnh (29 thanh niên).

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình biểu dương tinh thần hăng hái của các thanh niên lên đường nhập ngũ; đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, động viên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình có thanh niên nhập ngũ; đề nghị các đơn vị nhận quân quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi giúp các chiến sĩ mới học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tiếp thu tốt những kiến thức trong quân đội và công an… (QUANG VIỆT)

Thanh niên huyện Thăng Bình bước qua cầu Vinh quang để lên xe đến đơn vị nhận quân làm chiến sĩ mới. Ảnh: QUANG VIỆT

* Cùng với khí thế chung của toàn tỉnh, sáng 13/2/2025, huyện Đông Giang long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025. Về dự có đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh tặng quà động viên tân binh. Ảnh: VA RA

Đợt tuyển quân của huyện Đông Giang năm nay được đánh giá chất lượng và số lượng nâng lên đáng kể so với các năm trước. Tất cả thanh niên nhập ngũ đợt này đều đạt về các tiêu chuẩn tuyển quân, đảm bảo về sức khỏe, trình độ học vấn, có đạo đức lối sống lành mạnh và có bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhiều tân binh còn có nguyện vọng được tham gia các lớp đào tạo, phục vụ lâu dài để góp phần rèn luyện, đóng góp trí lực cho Tổ quốc và quê hương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông A Vô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang mong muốn các tấn binh phát huy truyền thống của quê hương Đông Giang, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh. “Đó chính là tình cảm, trách nhiệm, món quà quý giá mà các bạn giành cho quê hương và gia đình mình” - ông A Vô Tô Phương nhắn nhủ.

Phát biểu cảm tưởng, tân binh Đinh Quang Huy (xã Ba) hứa sẽ ra sức phấn đấu, rèn luyện thật tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào đều xây dựng mối đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt, học tập, công tác.(CÔNG TÚ)

* Tại Phước Sơn, sáng nay 13/2, địa phương long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025 trong không khí trang nghiêm, phấn khởi. Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo gia đình, bạn bè và người thân của các tân binh.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hà tặng hoa chúc các tân binh lên đường hoàn thành tốt nghĩa vụ. Ảnh: THÀNH CÔNG

Toàn huyện Phước Sơn phát lệnh nhập ngũ đảm bảo 100% quân số theo chỉ tiêu đề ra. Trong số tuyển quân vào quân đội, chất lượng tân binh bảo đảm với tỷ lệ sức khỏe tốt: Loại 1 chiếm 11,1%, loại 2 34,4%, loại 3 20%. Trình độ học vấn: trình độ bậc THCS chiếm 38,9%, THPT chiếm 61,01%. Đối với lực lượng Công an, 100% thanh niên đạt trình độ THPT, sức khỏe loại 1 chiếm 50%, loại 2 chiếm 33,3%, loại 3 chiếm 16,7%.

Tân binh được giao về Trung đoàn 885, Trường Quân sự Quân đoàn 34 và Công an tỉnh. Trong số thanh niên nhập ngũ có 1 đảng viên là Trần Thanh Hán (SN 2001, thôn 2, xã Phước Hòa).

Một bà mẹ xúc động tiễn đưa con trai mình lên đường nhập ngũ. Ảnh: THÀNH CÔNG

Trong lời dặn dò xúc động, lãnh đạo huyện động viên các tân binh phát huy truyền thống quê hương anh hùng, ra sức rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những cái bắt tay siết chặt, ánh mắt bịn rịn, giây phút chia tay nghẹn ngào giữa người thân và tân binh càng làm không khí buổi lễ thêm thiêng liêng, ý nghĩa. Các chiến sĩ trẻ đã lên đường với lòng quyết tâm, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. (THÀNH CÔNG).

* Tại huyện Nam Trà My, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng và lãnh đạo huyện dự lễ giao nhận quân, động viên tân binh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: HỒ QUÂN

Năm nay, Nam Trà My được giao tuyển chọn hơn 70 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 2 thanh niên tình nguyện viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Các thanh niên trúng tuyển được giao về các đơn vị Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Quân sự Quân đoàn 34 và Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Trần Duy Dũng đánh hồi trống thúc giuc thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: HỒ QUÂN

Đại diện thanh niên tòng quân, tân binh Lê Đình Kiền (xã Trà Mai) hứa quyết tâm ra sức học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương và niềm mong mỏi của gia đình, địa phương.

Tân binh bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: HỒ QUÂN

Đúng 7h30 phút lễ giao nhận quân tại huyện Nam Trà My hoàn tất. Các thanh niên bước qua cầu vinh quang, lên xe về với các đơn vị nhận quân. (HỒ QUÂN)

* Tại huyện Duy Xuyên, đồng chí Phan Văn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự lễ giao nhận quân và tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Ông Nguyễn Công Dũng - Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống. Ảnh: PHI THÀNH

Năm 2025, huyện Duy Xuyên tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác tuyển quân nên kết quả có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ thanh niên đủ điều kiện sức khỏe tăng so với năm trước, trình độ văn hóa được nâng cao, phẩm chất đạo đức tốt. Toàn bộ thanh niên trúng tuyển được giao về các đơn vị: Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 375 - Quân chủng Phòng không không quân (đóng chân tại Đà Nẵng), Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn Pháo binh 40 - Quân đoàn 3 (Gia Lai), Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) và Công an tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Bình - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: PHI THÀNH

Tất cả thanh niên lên đường toàn quân đợt này đều bày tỏ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, nguyện tiếp bước cha anh làm rạng danh quê hương Duy Xuyên hai lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: PHI THÀNH

Sau nghi lễ thắp lửa truyền thống và hồi trống khai hội tòng quân, các chiến sĩ bước qua cầu Vinh quang, vững vàng lên đường về đơn vị. Năm 2025, huyện Duy Xuyên hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. (PHI THÀNH)

* Sáng 13/2, huyện Đại Lộc tổ chức lễ giao nhận quân. Tham dự có đồng chí Trần Thị Kim Hoa - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam; Thượng tá Nguyễn Hữu Rô - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Năm 2025, huyện Đại Lộc có khoảng 300 thanh niên đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự; được điều về Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không không quân; Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn Bộ binh 2 Quân khu 5; Bộ Tham mưu Quân khu 5 và Trung đoàn Bộ binh 885 Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Trần Thị Kim Hoa - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam trao tặng hoa cho các tân binh. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc nhấn mạnh: Tổ quốc và nhân dân luôn tự hào với lực lượng thanh niên hăng hái đóng góp sức mình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Tin rằng, 319 thanh niên nhập ngũ đợt này sẽ phát huy truyền thống quê hương Đại Lộc anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Xác định việc tham gia nhập ngũ vừa thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự của thanh niên đối với Tổ quốc, với nhân dân, các thanh niên nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phấn đấu học tập rèn luyện, trở thành những chiến sĩ xuất sắc trong đơn vị. (HOÀNG LIÊN)

* Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đến dự lễ giao, nhận quân năm 2025 tại huyện Hiệp Đức.

Đợt giao quân năm nay, Hiệp Đức có 119 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác khám tuyển, gọi thanh niên nhập ngũ, đảm bảo tỷ lệ 100%.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung tặng hoa động viên tân binh huyện Hiệp Đức. Ảnh: TÂM ĐAN

Các đơn vị tiếp nhận tân binh huyện Hiệp Đức đợt này gồm: Bộ Tham mưu Quân khu 5, Trung đoàn Bộ binh 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Trường Quân sự Quân đoàn 34 (tỉnh Bình Định) và Công an tỉnh.

Lãnh đạo huyện Hiệp Đức đã nhắn nhủ các tân binh nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để sớm hòa nhập với môi trường quân ngũ, thực sự an tâm để học tập, công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Quân đội và Công an giao phó. Đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các hội, đoàn thể và nhân dân toàn huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; động viên, chăm lo; giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với các gia đình tân binh nói riêng và chiến sĩ quân đội, công an đang tại ngũ nói chung để các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ. Đó cũng là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. (TÂM ĐAN – HÀN GIANG)

* Không khí ngày hội tòng quân năm 2025 của TP.Tam Kỳ tại Quảng trường 24/3 khá rộn ràng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan đến dự, động viên các tân binh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng hoa động viên thanh niên Tam Kỳ. Ảnh: XUÂN PHÚ

Năm nay, Tam Kỳ có 164 thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân gồm Trung đoàn 885 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 132 Binh chủng thông tin liên lạc, Lữ đoàn Công binh 83 Quân chủng Hải quân và Công an tỉnh Quảng Nam.

Đáng chú ý, năm nay có đến 40 thanh niên Tam Kỳ viết đơn tình nguyện khoác lên mình chiếc áo lính để được cống hiến cho Tổ quốc. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay khá cao khi có 36 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng.

Thanh niên Hồ Ngọc Quân tình nguyên lên đường nhập ngũ. Ảnh: XUÂN PHÚ

Từ sáng sớm, người thân các tân binh và khá đông người dân TP.Tam Kỳ cùng đến chia vui trong ngày hội tòng quân. Thanh niên Hồ Ngọc Quân (phường Hòa Thuận) tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Luật TP.Hồ Chí Minh hơn 1 năm và đã có việc làm nhưng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Quân chia sẻ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của công dân. Đây là niềm vinh dự lớn lao khi được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân. Vì vậy, bản thân Quân tạm gác công việc để tình nguyện lền đường nhâp ngũ phục vụ Tổ quốc. (XUÂN PHÚ)

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn dự lễ giao nhận quân tại huyện Bắc Trà My. Năm 2025, Bắc Trà My được giao tuyển chọn, gọi hơn 100 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Trong đợt này, 100% tân binh nhập ngũ vào quân đội đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 1 thanh niên có trình độ đại học, 6 thanh niên có trình độ trung cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng các tân binh. Ảnh: THÚY VÂN

Đợt này, các tân binh được giao cho các đơn vị: Trường quân sự Quân đoàn 34; Trung đoàn Bộ binh 885 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm cao cả, thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Lãnh đạo địa phương gửi gắm các tân binh không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lễ giao nhận quân tại huyện Bắc Trà My. Ảnh: THÚY VÂN

Lễ giao quân năm 2025 trên địa bàn huyện Bắc Trà My diễn ra trang trọng, chặt chẽ và hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. (MỸ LINH - THÚY VÂN)

* Tại Tiên Phước, sáng nay 13/2, cùng với không khí tòng quân của toàn tỉnh, 177 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh tham dự buổi lễ.

Từ sáng sớm, thanh niên và gia đình đã có mặt tại địa điểm giao nhận quân là sân Ban CHQS huyện Tiên Phước. Quân trang sẵn sàng, thanh niên bịn rịn chia tay gia đình, người thân lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Anh Nguyễn Văn Hòa (xã Tiên Mỹ) nói: “Chúng tôi rất tự hào khi được thực hiện nghĩa vụ của người thanh niên trong thời bình. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự trong thời gian tại ngũ. Cha mẹ, gia đình ở quê đã có các cô chú bác hỗ trợ, nên chúng tôi yên tâm lên đường”.

Thanh niên vẫy tay chào tạm biệt người thân trước giờ lên xe về đơn vị. Ảnh: DIỄM LỆ

Đợt giao nhận quân năm 2025, Tiên Phước có 177 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an, tại 3 đơn vị gồm: Trung đoàn 143 - Sư đoàn 315, Trường Quân sự Quân Đoàn 34, Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Đợt giao nhận quân đợt này có 35 thanh niên viết đơn tình nguyện phục vụ trong quân đội.

Ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tiên Phước cho biết, Tiên Phước đã thực hiện tốt công tác điều tra, xét duyệt thực lực thanh niên trong độ tuổi theo quy định, đảm bảo 100% đạt sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc thăm, gặp, động viên thanh niên và gia đình đã được huyện, xã, thị trấn tổ chức chu đáo. Các địa phương trong thời gian qua đã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để gia đình và thanh niên yên tâm lên đường.(DIỄM LỆ)

* Dự lễ giao nhận quân tại huyện Tây Giang có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Lễ giao nhận quân tại huyện Tây Giang. Ảnh: HIỀN THÚY

Năm nay, huyện Tây Giang giao 71 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, bao gồm Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 40 thanh niên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 20 thanh niên và 11 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số này có 2 thanh niên trình độ cao đẳng, 41 tốt nghiệp THPT và 28 tốt nghiệp THCS.

Lãnh đạo huyện Tây Giang tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: HIỀN THÚY

Tây Giang là một trong những địa phương có số lượng thanh niên tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự nhiều nhất tỉnh, với 45 thanh niên, trong đó 32 thanh niên nằm trong danh sách được gọi nhập ngũ. Tất cả thanh niên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, an tâm tư tưởng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. (HIỀN THÚY)

* Huyện Nam Giang có 86 thanh niên nhập ngũ năm 2025, trong đó 70 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 16 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (đạt 100% chỉ tiêu). Các đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn Công binh 83 - Quân chủng Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an Quảng Nam.

Thanh niên huyện Nam Giang hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: VĂN KHANH

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nam Giang, các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được tiến hành kỹ lưỡng, chu đáo nên chất lượng tân binh đảm bảo. Trong số 86 thanh niên có 27 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. (VĂN KHANH)

* Sáng nay 13/2, tại công viên Hội An, TP.Hội An tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa các thanh niên ưu tú của quê hương lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Nam; Đại tá Trương Công Thuận - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo địa phương tham dự buổi lễ.

Lãnh đạo TP.Hội An động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: LÊ HIỀN

Năm nay, Hội An có 147 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã thắp ngọn đuốc truyền thống và đánh trống hội giao quân, đồng thời bày tỏ niềm tin và gửi gắm tình cảm, động viên các thanh niên bước lên cầu vinh quang, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Các đơn vị nhận quân của Hội An trong năm nay là Trường Quân sự Quân đoàn 34, Sư đoàn 372 Quân chủng Phòng không không quân, Trung đoàn 885 Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Công an Quảng Nam.(LÊ HIỀN)

* Cùng với cả tỉnh, 170 thanh niên của huyện Phú Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ, trong đó 155 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 15 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: VĂN TÙNG

Tất cả thanh niên đảm bảo điều kiện sức khỏe nhập ngũ; 41 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (tỷ lệ 26,5%) và 2 thanh niên là đảng viên. Với nhiệt huyết và khát khao cống hiến của tuổi trẻ, thanh niên Phú Ninh quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (VĂN TÙNG)