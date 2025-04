Chính quyền - đoàn thể Sắp xếp đơn vị hành chính, Quảng Nam rà soát văn bản quy phạm pháp luật Hôm qua 10/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2812 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

Đối với các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được giao tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành (nghị quyết), tham mưu UBND tỉnh ban hành (quyết định) từ năm 1997 đến nay còn hiệu lực và có nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, cùng các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phân cấp cho UBND cấp huyện. Trên cơ sở đó, đề xuất, tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh xử lý theo quy định.

UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương, tập trung chỉ đạo, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban hành. Trong đó, chú trọng các văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện và các văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp huyện phân cấp cho UBND cấp xã.

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20/4/2025 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định.