Tin văn nghệ Sâu lắng đêm biểu diễn violin của nghệ sĩ Hungary tại Hội An (QNO) - Tối 11/5, tại Cổng chùa Bà Mụ (TP.Hội An) diễn ra chương trình biểu diễn của nghệ sĩ violin Maestro Vilmos Oláh (Hungary) và giao lưu âm nhạc với nghệ sĩ Hội An.

Chương trình giao lưu âm nhạc diễn ra tối 11/5 tại Cổng chùa Bà Mụ. Ảnh: S.C

Tham dự chương trình có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Hà Nội Baloghdi Tibor.

Maestro Vilmos Oláh là nghệ sĩ violin cổ điển đã biểu diễn với tư cách nghệ sĩ độc tấu ở năm châu lục và tại nhiều lễ hội cũng như "thủ đô âm nhạc" trên thế giới. Maestro Vilmos Oláh từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế uy tín, trong đó có giải Emmy năm 2018.

Maestro Vilmos Oláh là nghệ sĩ violin cổ điển nổi tiếng người Hungary. Ảnh: S.C

Đến với Hội An, nghệ sĩ Maestro Vilmos Oláh đã trình diễn các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng và giao lưu âm nhạc với các nghệ sĩ trẻ tại địa phương. Đây được xem là cơ hội tuyệt vời để các nghệ sĩ Hội An tiếp xúc, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

Nghệ sĩ Maestro Vilmos Oláh trình diễn các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng. Ảnh: S.C



Theo lãnh đạo UBND TP.Hội An, năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa TP.Hội An và TP.Szentendre của Hungary (2014 - 2024) nên việc nghệ sĩ violin Maestro Vilmos Oláh biểu diễn trong khu phố cổ Hội An mang thêm những cung bậc cảm xúc thắm tình hữu nghị giữa hai bên.

Đồng thời là cơ hội tuyệt vời để Hội An một lần nữa khẳng định tư cách là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO, nơi thu hút nhiều nghệ sĩ, chuyên gia sáng tạo đến giao lưu, biểu diễn, góp phần hiện thực hóa cho quá trình thực hiện sáng kiến “Ngôi nhà sáng tạo Hội An”.

Đêm trình diễn thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng thức. Ảnh: S.C

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Hà Nội Baloghdi Tibor nói, 2 thành phố Szentendre và Hội An có thể cách xa nhưng lại gần và giống nhau về nhiều mặt khi đều là thành phố du lịch với di sản lâu đời và đời sống văn hóa đặc sắc.

Mối quan hệ hợp tác giữa Szentendre và Hội An nêu bật tầm quan trọng của cam kết lâu dài và hợp tác gần gũi giữa người dân với người dân, ngày hôm nay được nhấn mạnh qua sự hiện diện của nghệ sĩ người Hungary tại Hội An.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Hà Nội Baloghdi Tibor phát biểu tại chương trình. Ảnh: S.C

"Hy vọng rằng người dân Szentendre và Hội An sẽ đến thăm thành phố của nhau với số lượng lớn, và tôi cũng tin rằng mối quan hệ giữa hai thành phố kết nghĩa sẽ phát triển hơn nữa trong những năm tới" - Đại sứ Baloghdi Tibor phát biểu.