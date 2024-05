Du lịch Sôi động du lịch Quảng Nam dịp lễ 30/4 - 1/5 (QNO) - Hơn 230 nghìn lượt du khách đến Quảng Nam trong kỳ nghỉ dài 30/4 - 1/5 cùng với việc "làm mới" chu đáo các dịch vụ khiến nhiều điểm đến trên toàn tỉnh trở nên sôi động. Phố cổ Hội An ngày 29/4

DU LỊCH BIỂN - LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU

Từ hơn một tuần trước lễ 30/4 và 1/5, Khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An đã từ chối khách đặt phòng do hết công suất phục vụ. Theo đại diện Khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An, sau 5 ngày nghỉ lễ tỷ lệ đặt phòng khách sạn đạt gần 69%, tương đương khoảng 400/581 phòng. Bình quân mỗi ngày Citadines đón khoảng 1.200 người, cao hơn 50% so với ngày thường. Thậm chí, ngày 28/4, Citadines đón gần 1.400 khách, con số được xem là tăng đột biến từ trước đến nay.

Quang cảnh đông đúc, sôi động biển An Bàng (Hội An) ngày 30/4.

“Công suất phục vụ của Citadines Pearl Hoi An luôn chạm ngưỡng, do đó số phòng tuy còn nhưng chúng tôi không thể nhận thêm khách. Có nhiều lý do để khiến khách ưa chuộng chúng tôi dịp này, trong đó nổi bật nhất là tọa lạc ngay bên bờ biển An Bàng, mức giá tương đối mềm với dịch vụ 5 sao” - đại diện Khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An cho biết.

Qua khảo sát, khá nhiều khu lưu trú dọc ven biển Quảng Nam dịp này đều khá tốt, nhỉnh hơn so với mặt bằng chung của hệ thống lưu trú toàn tỉnh. Điều này phản ánh đúng thực tế khảo sát của Booking.com công bố trước kỳ nghỉ khi có đến 82% du khách được khảo sát quan tâm, ưa chuộng sản phẩm du lịch biển.

Với thời tiết luôn duy trì ở ngưỡng trên dưới 40 độ C trong suốt các ngày của kỳ nghỉ lễ, du lịch biển là lựa chọn hàng đầu của du khách.

Các bãi biển trải dọc theo chiều dài toàn tỉnh như Thống Nhất, Hà My (Điện Bàn); An Bàng, Cửa Đại (TP.Hội An); Bình Minh (Thăng Bình); Tam Thanh (TP.Tam Kỳ); Tam Tiến (Núi Thành)... đều thu hút đông đảo du khách và cộng đồng ghé thăm, tắm biển, thưởng thức ẩm thực.

Tại Cù Lao Chàm, điểm đến này cũng ghi nhận sự tăng vọt của du khách so với thời gian qua khi bình quân mỗi ngày trong dịp lễ đón khoảng 2.500 lượt khách.

[VIDEO] - Sôi động các điểm đến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dịp lễ 30/4 - 1/5:

DI SẢN DUY TRÌ SỨC HÚT

Bên cạnh du lịch biển, 2 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận của Quảng Nam vẫn là điểm đến hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5.

Theo đó, Khu đền tháp Mỹ Sơn ghi nhận lượng khách tăng trưởng khoảng 20% so với ngày thường. Theo Ban quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, bình quân mỗi ngày có khoảng 1.500 lượt khách đến thăm và cơ cấu khách quốc tế vẫn chiếm áp đảo như thường lệ.

Còn tại đô thị cổ Hội An, ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An cho biết, tuy khách tham quan phố cổ đông (chủ yếu từ sau 17 giờ do thời điểm này trở đi trời mát dịu), nhưng phần nhiều co cụm tại vòng cung Chùa Cầu, ngược lại khu vực phía đông phố cổ khá thưa thớt.

























Đáng chú ý, dịp lễ năm nay lượng vé bán ra cũng không cao hơn so với ngày thường.

“Trong 5 ngày lễ, mỗi ngày trung tâm bán được khoảng 5.500 vé. Ngoài khách Tây và khách Việt đi theo tour mua vé, còn lại khách Việt đi lẻ hoặc nhóm ít mua” - ông Đông thông tin và phân tích đó cũng là lý do vì sao cảm nhận trực quan khách đi ngoài đường rất đông nhưng tỷ lệ vé bán ra không tương ứng.

“ Tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam dịp lễ 30/4 - 1/5 ước đạt 233.000 lượt, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 132.000 lượt (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023), khách nội địa ước đạt 101.000 (giảm 19% so với cùng kỳ năm 2023).

NHIỀU ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG

Một điểm nhấn ấn tượng khác trong dịp lễ này khi nhắc về du lịch Quảng Nam là sự xuất hiện của nhiều ngôi sao thể thao nổi tiếng thế giới đến Quảng Nam du lịch như: Huấn luyện viên Park Hang Seo, tay vợt Roger Federer hay golf thủ huyền thoại người Anh Sir Nick Faldo. Điều này phản ánh sức hút của các điểm đến đẳng cấp như The Nam Hai Four Season Resort, Hoiana Shores Golf Club... giúp nâng cao thương hiệu du lịch Quảng Nam đồng thời tạo ra các chương trình thiện nguyện như giải golf Hoiana Open Golf Tournament 2024 quyên góp được 1,2 tỷ đồng ở Hoiana.

Huấn luy



Ngày 28/4, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang (Đông Giang) chính thức khai trương sau 2 năm vận hành thử nghiệm. Thông tin từ đơn vị này cho hay, trong 2 ngày 30/4 - 1/5 du khách đã lấp đầy 100% công suất lưu trú của khách sạn Fivitel Sông Ngân (nằm trong khu du lịch). Thậm chí, những ngày trước đó, đơn vị đã giới hạn bớt lượng khách đặt lưu trú để phục vụ cho dịp khai trương.

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang khai trương ngày 28/4 sau 2 năm vận hành thử nghiệm.

Điểm đến này hứa hẹn sẽ còn ấn tượng hơn nữa khi trong quý II/2024 này, Cổng Trời Đông Giang dự kiến sẽ chính thức đưa vào khai thác hạng mục cáp treo – đây là tuyến cáp treo đầu tiên có mặt tại Quảng Nam với chiều dài dây cáp võng đạt 1.601 mét, độ cao chênh lệch so với mực nước biển là 800 mét.

"Điểm nhấn của công trình này là sử dụng các họa tiết trang trí trong văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Công trình khi chính thức đi vào hoạt động hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hấp dẫn và phiêu lưu cho du khách khi cùng “săn mây”, hòa mình vào không gian hoang sơ của núi rừng hùng vĩ” - ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT tập đoàn FVG cho biết.

Trò chơi nước tại Vinwonders Nam Hội An là không gian lý tưởng để giải nhiệt mùa hè.

Vinwonders Nam Hội An (Thăng Bình) là điểm đến tư nhân tạo ra sự lôi cuốn bậc nhất trên địa bàn tỉnh dịp này khi khai hội chuỗi sự kiện văn hóa Ký sử Văn Lang cũng như mừng tuổi lên 6.

Chuỗi sự kiện văn hóa Ký sử Văn Lang tại Vinwonders Nam Hội An trong dịp 30/4 - 1/5. Du khách tham quan vườn thú Safari trong Vinwonders Nam Hội An. Trẻ em thích thú khám phá trò chơi dưới nước.

VinWonders Nam Hội An đã mang đến những phút giây pháo hoa nghệ thuật rực rỡ kết hợp hoàn hảo với âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng 3D mapping với nước và lửa sẽ điểm tô cho bầu trời đêm Nam Hội An thêm lộng lẫy làm mãn nhãn du khách bên cạnh các trải nghiệm thú vị khác.

“ Dịp lễ này các điểm đến của doanh nghiệp đã tập trung cải tạo nâng cấp sản phẩm, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra từ miền núi đến miền biển như: Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang tổ chức khai trương; Show ký ức Hội An, Vinwonder Nam Hội An tổ chức bắn pháo hoa bằng công nghệ Mapping hiện đại thu hút khách... Cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho khách du lịch. Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng

Trước đó, vào ngày 16/4 UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức họp báo công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Quảng Nam năm 2024 và chương trình này khởi động ngay đúng dịp lễ (cho đến hết tháng 11/2024) với nhiều gói kích cầu hấp dẫn với sự đồng hành của hàng trăm doanh nghiệp nên hứa hẹn sẽ còn thu hút lượng khách đông đảo đến Quảng Nam xuyên suốt từ đây cho đến cuối năm.