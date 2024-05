Giao thông - Xây dựng Tai nạn giao thông làm chết 13 người trong tháng 5 (QNO) - Ông Phan Đức Tiễn - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Nam cho biết, trong tháng 5/2024, toàn tỉnh đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông làm chết 13 người, bị thương 26 người, thiệt hại tài sản ước tính 419,2 triệu đồng.

Công an huyện Duy Xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về ATGT tại địa bàn xã Duy Phước. Ảnh: C.T

So sánh với tháng 4, số vụ tai nạn giao thông không tăng không giảm nhưng tăng 5 người chết (tăng 62,5%), giảm 6 người bị thương (giảm 18,75%). So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông tăng 7 vụ (tăng 35%), tăng 4 người chết (tăng 44,44%), tăng 8 người bị thương (tăng 44,44%). Tất cả các vụ đều xảy ra trên đường bộ.

Như vậy, 5 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 178 vụ tai nạn giao thông, làm chết 70 người và bị thương 163 người. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn tăng 35 vụ (tăng 24,48%), giảm 20 người chết (giảm 22,22%), tăng 53 người bị thương (tăng 48,18%). Trong đó, đường bộ xảy ra 177 vụ, làm chết 69 người và bị thương 163 người. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn tăng 34 vụ (tăng 23,78%), giảm 21 người chết (giảm 23,33%), tăng 53 người bị thương (tăng 48,18%). Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ tăng 1, tăng 1 người chết.

Thanh tra Sở GTVT chú trọng kiểm soát đò ngang vận chuyển hành khách. Ảnh: C.T

Trong tháng 5, Ban ATGT tỉnh đã công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân, khách du lịch về tình hình trật tự ATGT; tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT qua tin nhắn SMS đến hơn 1.000 thuê bao di động trên địa bàn tỉnh.



Thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện 3.086 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; ra quyết định xử phạt 2.952 trường hợp với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng; tước 674 giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 1.158 phương tiện giao thông vi phạm để xử lý. Trong đó, trên đường bộ đã phát hiện lập biên bản 795 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp vi phạm về ma túy, phạt tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

[VIDEO] - Tổ liên ngành cấp tỉnh kiểm soát tải trọng xe trên quốc lộ 14D:

Thanh tra Sở GTVT phối hợp với cảnh sát giao thông kiểm soát liên ngành tải trọng xe tại lý trình km00+400, trên tuyến quốc lộ 14D (Nam Giang). Lực lượng liên ngành đã dừng 26 xe ô tô, qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Thực thi công vụ, Thanh tra Sở GTVT phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 10 trường hợp với số tiền là 65,4 triệu đồng; tước giấy phép lái xe, đình chỉ hoạt động thi công có thời hạn 2 trường hợp.