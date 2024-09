Thể thao Tam Kỳ đoạt chức vô địch Giải bóng đá các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam 2024 (QNO) - Chiều 25/9 trên sân Trung tâm TD-TT Bắc Quảng Nam (thị xã Điện Bàn), Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam 2024 tranh cúp Phadin lần thứ XIV đã khép lại với trận chung kết giữa Hội An và Tam Kỳ.





Lãnh đạo TP.Tam Kỳ chia vui với đội bóng khi đoạt cúp vô địch. Ảnh: T.V

Trên hành trình đến trận chung kết, Hội An và Tam Kỳ đều chưa để thua trận đấu nào và từng hòa nhau không bàn thắng ở vòng bảng. Với tính chất quan trọng của trận đấu, không ngạc nhiên khi cả hai đội chọn lối đá chậm, chắc bên phần sân nhà.

Một pha bóng trong trận chung kết. Ảnh: T.V

Thế nên, hiệp 1 diễn ra không sôi nổi, hấp dẫn như kỳ vọng của khán giả, nhất là hàng nghìn người hâm mộ Hội An. Những pha tranh chấp bóng phần lớn diễn ra ở giữa sân và không đội nào tạo được cơ hội nguy hiểm về khung thành đối phương.

Các cầu thủ Tam Kỳ vui mừng sau khi có bàn thắng trong trận chung kết. Ảnh: T.V

Khi hiệp 2 bắt đầu, các cầu thủ Hội An nhập cuộc với khí thế hừng hực khiến đối phương phải co về phòng ngự. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi từ một tình huống phá bóng lên phía trên, trong khi hàng phòng ngự Hội An đứng cả lại thì Hữu Hưng bên phía Tam Kỳ băng lên đẩy thêm một nhịp trước khi sút tung lưới thủ môn Quang Luân, mở tỷ số 1-0 cho Tam Kỳ.

Lần thứ hai liên tiếp, đội bóng Hội An về nhì. Ảnh: T.V

Những phút sau đó của trận đấu, toàn đội Hội An thi đấu nỗ lực và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Thế nhưng, rất tiếc các cơ hội lần lượt đều bị bỏ lỡ, đành chấp nhận thất bại và nhìn Tam Kỳ giương cao chiếc cúp vô địch.

Đây là lần thứ hai liên tiếp đội Hội An gục ngã trong trận chung kết. Năm 2023, đội cũng để thua Điện Bàn ở trận đấu cuối cùng.

Trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cho Nguyễn Thành Nhân (Hội An). Ảnh: T.V

Ngoài trao cúp vô địch cho đội bóng Tam Kỳ và giải nhì cho đội bóng Hội An, Ban tổ chức còn trao giải cá nhân cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Nguyễn Thành Nhân (Hội An), thủ môn xuất sắc nhất giải cho Phạm Hồng Điệp (Tam Kỳ).