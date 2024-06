Văn hóa Tam Kỳ khai mạc Ngày hội sách năm 2024 (QNO) - Tối nay 27/6, tại Quảng trường 24/3, UBND TP.Tam Kỳ khai mạc Ngày hội sách thành phố năm 2024 với chủ đề “Sách - Cầu nối yêu thương cho gia đình Việt".

Tặng quà sách cho các học sinh tại lễ khai mạc. Ảnh: T.T

Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc, khẳng định vai trò của sách trong đời sống gia đình và xã hội, và góp phần xây dựng một xã hội học tập, văn minh và tiến bộ. Sự kiện thu hút đông đảo học sinh và người dân thành phố đến tham dự.

Đông đảo học sinh và người dân dự lễ khai mạc. Ảnh: T.T

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Thiên - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT Tam Kỳ cho biết, với chủ đề "Sách - Cầu nối yêu thương cho gia đình Việt", Ngày hội sách TP.Tam Kỳ 2024 mong muốn khuyến khích các gia đình cùng nhau đọc sách, tìm hiểu và chia sẻ những câu chuyện, những bài học từ sách, từ đó gắn kết yêu thương và xây dựng một gia đình hạnh phúc, bền vững.

“Ngày hội sách cũng là cơ hội để cùng nhìn lại những thành quả trong việc phát triển văn hóa đọc, cũng như đề ra những phương hướng, giải pháp để thúc đẩy phong trào đọc sách ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Khám phá sách trưng bày tại Ngày hội sách. Ảnh: T.T

“Sự kiện này không chỉ là dịp để các bạn nhỏ được tiếp cận với nhiều cuốn sách hay, bổ ích, mà còn là dịp để các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục cùng chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp khuyến khích con em mình yêu thích việc đọc sách” - ông Thiên nói.

Đông đảo học sinh, người dân khám phá không gian trưng bày sách. Ảnh: T.T

Trong chuỗi hoạt động Ngày hội sách, từ 25-30/6 có nhiều chương trình giới thiệu tác giả và tác phẩm của các nhà văn địa phương do Hội Văn học - nghệ thuật Tam Kỳ thực hiện; chương trình "Không gian sinh hoạt về đêm" do Trung tâm VH-TT&TT thành phố tổ chức để các bạn trẻ thể hiện tài năng và niềm đam mê nghệ thuật qua nhiều loại hình biểu diễn phong phú.

Ngoài ra, còn tổ chức chương trình Gala "Chào hè 2024" và trưng bày tranh thiếu nhi do Thành đoàn thực hiện.