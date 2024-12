Quốc phòng - An ninh Tam Kỳ ra mắt mô hình không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện (QNO) - Sáng nay 23/12, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Công an TP.Tam Kỳ ra mắt mô hình "Gia đình - Nhà trường - Xã hội nói không với việc giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông".

Đại diện giáo viênTrường THPT Lê Quý Đôn ký cam kết tại lễ ra mắt mô hình. Ảnh: T.C

Mô hình nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bậc phụ huynh, nhà trường và cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời giảm thiểu các vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Buổi lễ ra mắt có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng CSGT Công an Quảng Nam, Công an TP.Tam Kỳ, Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Quý Đôn, đông đảo giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh. Ảnh: T.C

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Duy Phương - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ nhấn mạnh, tai nạn giao thông dù được kéo giảm song vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức.

"Việc phụ huynh giao xe máy cho con em khi chưa đủ điều kiện không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mô hình này là nỗ lực phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm giáo dục học sinh ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về giao thông đường bộ".

Công an TP.Tam Kỳ cũng đã mời đại diện các hộ trông giữ xe khu vực xung quanh trường ký cam kết. Ảnh: T.C

Chương trình đã triển khai ký cam kết giữa phụ huynh, nhà trường, đại diện các lớp. Công an TP.Tam Kỳ cũng đã mời các hộ trông giữ xe xung quanh Trường THPT Lê Quý Đôn đến dự và ký cam kết không trông giữ xe trên 50 phân khối cho học sinh trong trường.

Mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo nên thay đổi tích cực trong ý thức của học sinh, đồng thời giảm thiểu tình trạng vi phạm giao thông tại địa phương. Thời gian tới, Công an TP.Tam Kỳ sẽ tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình tại các trường học khác trên địa bàn.

Dịp này, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP.Tam Kỳ tặng 20 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.