Quốc phòng - An ninh Tam Kỳ tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 (QNO) - Sáng nay 21/4, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố năm 2024.

Lãnh đạo TP.Tam Kỳ và công an tỉnh tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: TÂM ĐAN

Đến dự có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tam Kỳ Trần Nam Hưng, Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc công an tỉnh cùng đại biểu lãnh đạo TP.Tam Kỳ, đại diện các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP.Tam Kỳ.

Theo ông Trần Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, Trưởng Ban tổ chức, hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thể hiện quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.

Đó là lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết. Trong công tác PCCC phải huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy với phương châm “4 tại chỗ”, nhất là trong “thời điểm vàng” , 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm “lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân - chỉ huy ở trong dân”.

Ông Trần Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, Trưởng Ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: TÂM ĐAN

“Hội thi diễn ra vào thời điểm mùa nắng nóng gay gắt, là giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư. Qua đó giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, sự cố, tai nạn của người dân; giúp chủ động phòng ngừa cháy nổ trong khu vực dân cư” – ông Hậu cho biết.

Từ năm 2022 đến nay, công an toàn tỉnh đã xây dựng được 180 Tổ liên gia an toàn PCCC. Tại TP.Tam Kỳ, đến nay đã xây dựng được 25 tổ và 40 điểm chữa cháy công cộng. Đây là mô hình quan trọng trong việc đảm bảo an toàn PCCC tại các khu dân cư.

Sau phần thi lý thuyết vào chiều qua 20/4, sáng nay, 8 đội thi đại diện cho 25 Tổ liên gia an toàn PCCC được thành lập trên địa bàn thành phố đã tham gia phần thi thực hành chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.

Khai mạc hội thi. Ảnh: TÂM ĐAN

Sau hiệu lệnh trọng tài, 7 thành viên mỗi đội thi nhanh chóng di chuyển đến vị trí lấy bình cứu hỏa và các dụng cụ bảo hộ; sau đó thực hiện thao tác phá khóa, xâm nhập vào ngôi nhà có hỏa hoạn dập tắt đám cháy và đưa người bị nạn ra ngoài.

Hội thi diễn ra trong thời tiết nắng nóng nhưng các đội thi đã nỗ lực hoàn thành tốt phần thi. Tổng hợp cả 2 phần thi lý thuyết và thực hành, ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đội thi phường Tân Thạnh, giải Nhì phường Phước Hòa, giải Ba phường An Xuân.

Các đội thi thực hành tại Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” TP.Tam Kỳ.

Thành viên các đội xuất phát sau hiệu lệnh của trọng tài. Ảnh: TÂM ĐAN

Thành viên một đội thi tiến đến vị trí lấy bình chữa cháy và các dụng cụ bảo hộ. Ảnh: TÂM ĐAN

Dùng kềm phá khóa, tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: TÂM ĐAN

Dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy sau khi xâm nhập vào khu vực hỏa hoạn. Ảnh: TÂM ĐAN

Áp dụng kỹ thuật được tập huấn để cõng người bị nạn ra khỏi đám cháy. Ảnh: TÂM ĐAN

Khẩn trương đưa người bị nạn ra khỏi khu vực hỏa hoạn. Ảnh: TÂM ĐAN

Đưa tài sản khỏi khu vực hỏa hoạn. Ảnh: TÂM ĐAN

Ông Trần Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, Trưởng Ban tổ chức hội thi trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi. Ảnh: TÂM ĐAN