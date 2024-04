Xã hội Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp lễ 30/4 (QNO) - Ngày 17/4, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp lễ 30/4, 1/5 và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Củng cố và ưu tiên nguồn lực, nhân lực cho nhiệm vụ ứng trực, giám sát 24/7; chủ động theo dõi thường xuyên, liên tục các hệ thống giám sát an toàn thông tin tập trung, hệ thống phòng chống mã độc tập trung đảm bảo phát hiện, xử lý, khắc phục kịp thời tấn công mạng, cảnh báo mã độc được xác minh.

Kiểm tra, cập nhật đầy đủ các bản vá an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin và các cơ quan, tổ chức liên quan; rà soát, kiểm tra, đánh giá, khắc phục các lỗ hổng bảo mật; săn lùng mối nguy hại và bóc gỡ phần mềm độc hại cho toàn bộ máy chủ, máy trạm trong hệ thống mạng; thường trực theo dõi, tiếp nhận và xử lý các cảnh báo an toàn thông tin qua nền tảng Điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia (IRlab.vn) do Bộ Thông tin và truyền thông cung cấp.

Bộ Thông tin và truyền thông yêu cầu sẵn sàng triển khai kế hoạch ứng phó, xử lý sự cố tấn công mạng và nhanh chóng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống thông tin trong trường hợp xảy ra sự cố...

Trong trường hợp cần hỗ trợ giám sát, xử lý, ứng cứu sự cố đề nghị liên hệ Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và truyền thông thông qua các đầu mối: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), điện thoại: 024.3640.4421 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng ứng cứu sự cố: 086.9100.317, thư điện tử: ir@vncert.vn.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), điện thoại: 024.32091616 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng hỗ trợ giám sát, cảnh báo sớm 038.9942878, thư điện tử: ais@mic.gov.vn.