Giao thông - Xây dựng Tạo diện mạo mới cho các cây cầu cũ ở Quảng Nam “Phát triển năng lực về công nghệ bảo trì thông minh cho các cây cầu cũ Quảng Nam” là dự án đa mục tiêu do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Trước mắt dự án tạo diện mạo mới cho cầu Nguyễn Văn Trỗi (Tam Kỳ) và Trường Giang (Duy Xuyên).

Cầu Nguyễn Văn Trỗi đã được sửa chữa vết nứt trên trụ và móng, thay thế lan can, bơm vết nứt và sửa chữa mặt cắt ngang. Ảnh; Q.VIỆT

Nâng cao năng lực chuyên môn

Đến nay, cầu Nguyễn Văn Trỗi đã được sửa chữa vết nứt trên trụ và móng, thay thế lan can, bơm vết nứt và sửa chữa mặt cắt ngang. Cầu Trường Giang đã được sơn lại lan can, sửa chữa bề mặt cầu, phủ lớp chống ăn mòn do muối, sửa chữa vết nứt, làm sạch cống và gia cố bảng điều khiển. Sửa chữa, bảo dưỡng tại 2 cây cầu thí điểm đã cơ bản hoàn thành.

Ông Park Chun - Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Daum cho biết, nhiều giải pháp thi công cầu đã được triển khai dựa trên kết quả chẩn đoán an toàn, mức độ hư hỏng và sửa chữa theo các phương án kỹ thuật đồng bộ.

“Dự án sẽ cải thiện độ bền của cây cầu và nâng cao tuổi thọ bằng các phương pháp kiểm tra và bảo trì thường xuyên” - ông Park Chun nói.

Ông Trần Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết, dự án được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại với kinh phí 4,75 tỷ won (tương đương 90 tỷ đồng), thời gian thực hiện 2021 - 2025. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Kỹ thuật Daum, Công ty Woorri của Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Theo chương trình dự án, vừa qua Sở GTVT đã phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan Hàn Quốc tổ chức chuyến làm việc, tham quan học tập kinh nghiệm cho cán bộ lãnh đạo Sở GTVT và đào tạo kỹ thuật cho các kỹ sư Sở GTVT, kỹ sư thuộc các nhà thầu bảo trì ở Quảng Nam.

huyến đào tạo kỹ sư tại Hàn Quốc kéo dài 21 ngày, các học viên đã được đào tạo cả lý thuyết, thực hành hiện trường, tham quan các công trình trọng điểm và trải nghiệm những kỹ thuật, công nghệ xây cầu hiện đại của Hàn Quốc.

Như vậy, đến thời điểm này, thông qua dự án, Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Quảng Nam nâng cao năng lực chuyên môn cho các kỹ sư về kiểm tra, đánh giá an toàn và bảo trì công trình cầu bằng công nghệ thông minh; tài trợ và lắp đặt các thiết bị thông minh trên các cây cầu để theo dõi, phát hiện rủi ro kịp thời để sửa chữa; xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, sổ tay hướng dẫn về kiểm tra an toàn cầu cũ; chuyển giao các công nghệ, thiết bị tài trợ cho Quảng Nam để quản lý, sử dụng tại 2 cây cầu thí điểm và trung tâm giám sát tại Sở GTVT.

Chú trọng bảo trì các cây cầu

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, thời gian qua Quảng Nam đặc biệt quan tâm bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nói chung, các cây cầu nói riêng vì mục tiêu phát triển bền vững. Cơ chế, chính sách của tỉnh đã góp phần quan trọng quản lý, bảo trì các cây cầu, các tuyến đường bộ. HĐND tỉnh đã có Nghị quyết 165 ngày 8/7/2010 về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, bảo trì, nâng cấp các cây cầu cũ trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn giao thông là rất cấp thiết. Ảnh: Q.VIỆT

Theo đó hằng năm ngân sách tỉnh bố trí kinh phí để quản lý, bảo trì các tuyến đường tỉnh, các cây cầu đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để quản lý, bảo trì các tuyến đường huyện, các tuyến đường giao thông nông thôn, các cây cầu với tổng nguồn vốn 800 tỷ đồng huy động từ năm 2011 đến 2021.

Theo ông Trần Ngọc Thanh, hiện nay, tổng chiều dài hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh là 10.800km với hơn 1.600 cây cầu. Do khó khăn về nguồn vốn, ngân sách tỉnh ưu tiên tập trung xây dựng các công trình mới để phát triển kinh tế - xã hội, cân đối ngân sách chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý, bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là việc kiểm tra, bảo trì, nâng cấp các cây cầu cũ để đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài vấn đề ngân sách thì công nghệ, kỹ thuật thông minh trong quản lý, bảo trì, kiểm tra, giám sát, nâng cấp các cây cầu cũ trên địa bàn tỉnh cũng còn nhiều khó khăn.

Do đó, để bảo trì các cây cầu cũ, Sở GTVT tham mưu UBND tỉnh huy động các nguồn lực hỗ trợ từ nước ngoài. Tín hiệu vui là thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Quảng Nam phát triển năng lực về công nghệ bảo trì thông minh cho các cây cầu Sông Trường và Nước Oa (nối 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My).

Ngoài ra, Dự án “Phát triển năng lực về công nghệ bảo trì thông minh cho các cây cầu cũ Quảng Nam” sẽ giúp Sở GTVT có đội ngũ cán bộ, kỹ sư am hiểu về công nghệ bảo trì cầu thông minh; ứng dụng công nghệ hiện đại, lắp đặt các thiết bị, cảm biến theo dõi các cây cầu lớn trên các tuyến huyết mạch như cầu Cửa Đại, Giao Thủy, Cẩm Kim, Ông Điền…, qua đó kịp thời sửa chữa các hư hỏng, kéo dài tuổi thọ công trình.