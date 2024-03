An ninh trật tự

Tập huấn nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở

(QNO) - Từ ngày 26-29/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh phối hợp Ban Quản lý chợ Hội An tổ chức huấn luyện nghiệp vụ CNCH cho 20 đội viên đội PCCC Ban Quản lý chợ Hội An.