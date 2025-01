Quốc phòng - An ninh Tàu Cảnh sát biển 4038 lên đường làm nhiệm vụ trực tết trên biển (QNO) - Chiều 18/1, tại Quân cảng Vùng Cảnh sát biển 2 (huyện Núi Thành), tàu Cảnh sát biển 4038 thuộc Hải đội 212 (Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trên biển trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Đại tá Trương Bá Long - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng động viên cán bộ, chiến sĩ trước giờ tàu lên đường trực tết trên biển. Ảnh: N.T

Trước giờ tàu rời bến, Đại tá Trương Bá Long - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã có mặt để tặng quà, động viên và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ trên tàu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trương Bá Long nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Đồng chí cũng căn dặn toàn thể cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4038 giữ vững tinh thần, an tâm tư tưởng và sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Đại tá Trương Bá Long tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trước giờ tàu xuất phát làm nhiệm vụ. Ảnh: N.T

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ tàu, đại diện cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4038 cho biết toàn tàu đã chuẩn bị chu đáo cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức đón tết trên biển. Những vật phẩm truyền thống như gạo nếp, lá dong, bánh chưng, mứt kẹo, hạt dưa… đều đã được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo một không khí tết ấm áp dù đang thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 9002. Ảnh: N.T

Trước đó, Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, cũng đã động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 9002 (Hải đội 211, Hải đoàn 21) khi tàu này xuất phát vào sáng ngày 17/1/2025 từ cùng quân cảng.