Xã hội Tết của những người ‘gác cổng” bình yên (QNO) - Gác lại niềm riêng, lực lượng y tế, công an vẫn vẫn hăng say với công việc, không lơ là nhiệm vụ để mang đến cái Tết bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: H.Q

Không lơ là nhiệm vụ

Sắc xuân đã rộn ràng muôn nơi. Những góc nhỏ trong Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam được điểm tô bằng cành mai cùng chiếc lồng đèn, câu chúc đỏ thắm. Nỗi nhớ nhà của can, phạm nhân và cả những chiến sĩ công an đang công tác nơi đây cũng vơi đi phần nào. Năm nay, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân sẽ nhận nhiệm vụ trực gác và không được về nhà. Song, sự quan tâm, động viên từ lãnh đạo và đồng đội giúp họ yên tâm công tác, không lơ là nhiệm vụ.

Thượng tá Lê Hồng Tiến – Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết, có khoảng 500 can, phạm nhân đang được giam giữ tại đơn vị. Để họ yên tâm cải tạo tốt, không nảy sinh tư tưởng dao động trong những ngày tết đến xuân về, Ban Giám thị cùng các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên quan tâm, động viên. Đồng thời đảm bảo chế độ ăn gấp 5 lần so với ngày bình thường; thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ để tạo sân chơi lành mạnh cho các can, phạm nhân tham gia.

“Dịp tết này, đơn vị sẽ chia ca trực, đảm bảo quân số tại các vị trí trực gác, giữ vững an ninh trong trại giam” - Thượng tá Lê Hồng Tiến cho biết.

Sắc xuân ở Trại tạm giam Công an tỉnh. Ảnh: H.Q

Với lực lượng cảnh sát cơ động, dịp Tết này, 100% quân số sẽ ứng trực để thực hiện tốt công tác tấn công, trấn áp tội phạm. Đại tá Lê Quang Vịnh - Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh cho biết, đơn vị sẽ tăng cường triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc và chúc tết tại Quảng Nam.

Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh xử lý vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn phức tạp như Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, Duy Xuyên…; sẵn sàng lực lượng bảo vệ an toàn các hoạt động và các điểm vui chơi, giải trí của nhân dân.

Tiếng pháo hoa rộn ràng báo hiệu thời khắc giao thừa đã đến. Từ các trục đường đến các điểm vui chơi, các chiến sĩ cảnh sát giao thông, cơ động vẫn đội mưa, không rời vị trí, mắt dõi theo dòng người du xuân. Hình ảnh của những chiến sĩ công an nơi chốt gác mang lại niềm tin về sự bình yên mỗi người dân.

Vì sức khoẻ nhân dân

Hơn một tuần nay, đứa con 18 tháng tuổi của chị Hồ Thị Duyên Nguyên – ở thôn 1, xã Trà Bui (Bắc Trà My) bị viêm ruột, viêm phổi, phải nhập viện, điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Nhi – Quảng Nam. Nhờ sự chăm sóc, điều trị tận tình của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện, bệnh tình của con chị Nguyên đã thuyên giảm, song vẫn cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa trước khi đủ điều kiện xuất viện. Do đó, 2 mẹ con phải đón tết tại bệnh viện…

“Xuyên suốt từ những ngày giáp tết đến nay, y tá, bác sĩ luôn túc trực tại khoa. Lúc nào chúng tôi cần thì họ sẽ có mặt kiểm tra tình hình sức khoẻ và thăm khám, điều trị, phát thuốc kịp thời” – chị Nguyên chia sẻ.

Nhiều bệnh nhân nhập viện điều trị trong những ngày tết. Ảnh: H.Q

Ông Nguyễn Đức Hùng Sơn - Giám đốc BV Phụ sản - Nhi Quảng Nam thông tin, hiện bệnh viện có hơn 70 bệnh nhân đang điều trị nội trú, trong đó có 5 sản phụ, còn lại là bệnh nhi. Do thời tiết chuyển biến thất thường nên rất nhiều bệnh nhi nhập viện liên quan đến bệnh lý đường hô hấp. Để chăm sóc, điều trị các bệnh nhân dịp tết, bệnh viện luôn duy trì một ngày trực khoảng 30 cán bộ, nhân viên.

Còn ông Mai Văn Sang – Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam cho biết, trong những ngày tết sẽ duy trì 3 kíp trực, gồm 1 kíp tại Trung tâm Y tế huyện Núi Thành và 2 kíp tại trụ sở trung tâm. Mỗi kíp gồm 1 lái xe và 1 cán bộ chuyên môn. Cán bộ sẽ túc trực 24/24, sẵn sàng tiếp nhận thông tin cấp cứu qua đường dây nóng để hỗ trợ người gặp nạn. Đáng mừng, những ngày giáp Tết, không có trường hợp cấp cứu nào chuyển biến nặng.

Đội ngũ y bác sĩ túc trực xuyên Tết. Ảnh: H.Q

“Trung tâm đã trang bị đầy đủ thuốc men, vật tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ quá trình cấp cứu. Khi có vấn đề nghiêm trọng xảy ra, trung tâm sẽ tăng cường phương tiện, nhân lực để hỗ trợ, xử lý kịp thời. Cán bộ, nhân viên trung tâm quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn, yên vui” – ông Sang cho biết.

Thời khắc giao thừa, rất nhiều y, bác sĩ vẫn căng mình cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Với họ, sức khoẻ, sự sống của người bệnh đáng giá hơn rất nhiều lần…