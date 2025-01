Quốc phòng - An ninh Công an Duy Xuyên xuất quân đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa (QNO) - Tối nay 28/1/2025 (tức 29 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), Công an huyện Duy Xuyên tổ chức lễ xuất quân đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đốt pháo trái phép đêm giao thừa và dịp Tết Nguyên đán. Lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Duy Xuyên đến dự lễ ra quân và thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ.

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an huyện vào tối nay 28/1/2025. Ảnh: T.S

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, gần 2 tháng qua, Công an huyện Duy Xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Duy Xuyên được kiểm soát tốt, không xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ.

[VIDEO] - Công an huyện Duy Xuyên ra quân đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa:

Tại buổi lễ xuất quân, lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên cho biết, đơn vị huy động tối đa quân số để phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng ở cấp cơ sở triển khai công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa.

Lực lượng Công an huyện Duy Xuyên xuất quân đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa. Ảnh: T.S

Ông Nguyễn Công Dũng – Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng công an; luôn sâu sát nắm tình hình, phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Duy Hải xuất quân. Ảnh: T.S

Đồng thời, gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Duy Xuyên, năm mới lập thêm nhiều chiến công với mục tiêu cao nhất là giữ được địa bàn an toàn, ổn định, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội và mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân...