Văn hóa - Văn nghệ Tháng 4, sẽ khảo sát, khai quật “tàu cổ” chìm tại bờ biển Hội An (QNO) - Ngày 5/4, Sở VH-TT&DL đã có văn bản gửi UBND TP.Hội An thống nhất phương án khai quật địa điểm phát hiện di vật nghi là cổ vật tại khu vực ven biển phường Cẩm An, TP.Hội An

Hiện trạng con tàu cổ phát hiện tại bờ biển Hội An. Ảnh: K.L

Theo đó, Sở VH-TT&DL thống nhất phương án khai quật khẩn cấp địa điểm phát hiện di vật tại khu vực ven biển phường Cẩm An (TP.Hội An). Đồng thời, đề nghị UBND TP.Hội An chỉ đạo đơn vị được giao chủ trì thực hiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành thực hiện giai đoạn 1 của phương án gồm điều tra khảo cổ học khu vực phát hiện di tích, giám định mẫu vật.

Sau khi xác định loại hình, niên đại, giá trị lịch sử, khoa học và các yếu tố liên quan, UBND TP.Hội An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành các thủ tục của giai đoạn tiếp theo.

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An (đơn vị được UBND TP.Hội An giao chủ trì thực hiện công tác thăm dò, khai quật) cho biết, dự kiến trong tháng 4 hoặc tháng 5 này, nếu thời tiết thuận lợi con tàu nổi lên hết, trung tâm sẽ chủ động mời Bảo tàng tỉnh cũng như một số chuyên gia khảo cổ học dưới nước và chuyên gia tại địa phương tiến hành phương án điều tra khảo sát, kiểm định mẫu vật phát hiện, tiếp đến mới có thể nghiên cứu bước 2.

“Việc đưa con tàu lên là một quá trình, kể cả bảo quản rất tốn kém ước tính 5–7 tỷ đồng vì con tàu dài đến gần 20m chưa biết đưa về đâu. Một số chuyên gia khuyên nên để con tàu nằm yên dưới đất ổn định, bây giờ đưa lên rất tốn kém. Tất cả ý kiến này chúng tôi đang tính toán chưa quyết định cuối cùng. Tất nhiên, nếu để con tàu nằm yên tại chỗ chúng tôi cũng sẽ có phương án bảo vệ” - ông Ngọc nói.

Trước đó, cuối tháng 12/2023, nhiều người dân ở Hội An bất ngờ phát hiện phần khung của con tàu gỗ giống như con tàu cổ nổi dần lên dưới lớp cát khu vực ven biển phường Cẩm An. Ngày 7/2/2024, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất chủ trương, giao UBND TP.Hội An chỉ đạo Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Quảng Nam, cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí và xây dựng phương án khai quật khẩn cấp địa điểm phát hiện hiện vật theo đúng quy định.