Xã hội

Thành lập Hội sâm Ngọc Linh và Hội quế Trà My

(QNO) - Sáng 2/8, tại huyện Nam Trà My, Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My đã tổ chức đại hội bất thường để thành lập 2 hội gồm: Hội sâm Ngọc Linh và Hội quế Trà My. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự đại hội.