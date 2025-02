Chính trị Thanh niên Hội An đối thoại với Đảng (QNO) - Sáng 7/2, Thành đoàn Hội An tổ chức Diễn đàn "Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng" và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2025.

Diễn đàn có sự tham dự của hàng trăm đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên ưu tú. Ảnh: QUỐC TUẤN

Diễn đàn được tổ chức nhằm phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn thành phố khơi dậy niềm tự hào về truyền thống và lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam nhất là trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Tại diễn đàn, đại diện Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đã chia sẻ nhiều câu chuyện truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên thành phố với nội dung “Trách nhiệm của thanh niên trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hội An - Lê Chơi phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hội An - Lê Chơi cho biết, thời gian qua, công tác phát triển Đảng trong thanh niên của Hội An được thực hiện khá tốt. Thành ủy Hội An luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thanh niên (chiếm khoảng 22% tổng dân số thành phố), đây là nguồn dự bị kế cận cho Đảng cũng như là lực lượng xung kích để xây dựng, phát triển thành phố trong những năm tới.

Thông qua diễn đàn, lãnh đạo Thành ủy mong muốn ghi nhận, lắng nghe những ý kiến tâm huyết của thanh niên từ cơ sở để nắm được nguyện vọng của thế hệ trẻ qua đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn; tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp.

Tham gia chương trình, các bạn trẻ đã có nhiều câu hỏi gửi đến diễn đàn như: Kết quả trong công tác phát triển đảng viên trẻ của thành phố; những lĩnh vực nào thanh niên có thể đóng góp nhiều nhất để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương; lý tưởng và hành trang của thanh niên trong thời cuộc hội nhập của đất nước và trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Đại biểu trả lời các câu hỏi của thanh niên đặt ra tại diễn đàn. Ảnh: Q.T

Dịp này, Thành đoàn Hội An đã tổ chức tuyên dương 10 đảng viên trẻ tiêu biểu thành phố học tập và làm theo Bác. Hoạt động nhằm lan tỏa giá trị tốt đẹp của thanh niên Hội An trong thời kỳ mới, nhân rộng các gương đảng viên trẻ sống có lý tưởng, khát vọng và hoài bão, dám dấn thân hành động, cống hiến vì Tổ quốc, vì cộng đồng.