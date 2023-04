Bạn trẻ muốn khởi nghiệp thành công, tất yếu phải chuyển đổi số

(QNO) - Đảm bảo an ninh mạng, gắn khởi nghiệp với chuyển đổi số là những nội dung được đoàn viên thanh niên quan tâm, gửi nhiều câu hỏi đến buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên toàn tỉnh diễn ra sáng nay 28/4.

Lãnh đạo tỉnh lắng nghe ý kiến, thắc mắc của đoàn viên, thanh niên để giải đáp cụ thể. Ảnh: H.Q

An toàn thông tin trên môi trường mạng



Đoàn viên Nguyễn Văn Quy - Huyện đoàn Bắc Trà My cho biết tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đáng chú ý, ở những địa phương vùng sâu vùng xa, bà con mới tiếp cận với công nghệ số rất dễ bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin.

Tương tự, anh Phan Tự - Bí thư Huyện đoàn Duy Xuyên cho biết, hiện nay người dân rất quan tâm đến nạn rò rỉ thông tin hoặc các tổ chức xấu đánh cắp thông tin khi người dân tham gia các hoạt động chuyển đổi số. Trong quá trình tuyên truyền tại cơ sở, người dân liên tục đặt câu hỏi về vấn đề này khiến cán bộ đoàn lúng túng. Do đó, đại diện Huyện đoàn Duy Xuyên kiến nghị cần sớm có giải pháp mạnh để đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Anh Phan Tự - Bí thư Huyện đoàn Duy Xuyên gửi đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh. Ảnh: H.Q

Trong khi đó, Đoàn viên Đặng Tấn Cường ở TP.Hội An thông tin, hiện một số ngành nghề mới đang phát triển rầm rộ trong giới trẻ như youtuber, tiktoker… Đây là nhóm tuổi chưa nhận thức đầy đủ, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dẫn dắt để thực hành vi vi phạm pháp luật thông qua không gian mạng. Anh Cường cũng mong muốn cơ quan chức năng cần định hướng cho giới trẻ khi tham gia mạng xã hội an toàn và bảo mật thông tin cá nhân.

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT&TT cho biết, không gian mạng là môi trường thuận lợi để quảng bá hình ảnh, thông tin nhưng đi kèm với đó là không ít rủi ro. Hiện nay việc lộ thông tin xảy ra rất nhiều, đôi khi do chính người dân đăng tải thông tin về số điện thoại, CCCD, tài khoản ngân hàng lên facebook, zalo… Cạnh đó, người dân truy cập vào các trang thông tin không chính thống do tò mò do thu hút bởi cách giật tít, câu view, câu like... Đây là cơ hội để đối tượng xấu lợi dụng, thu thập thông tin để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT&TT giải đáp thắc mắc của đoàn viên thanh niên về an toàn môi trường mạng. Ảnh: H.Q

“Để đảm bảo an toàn thông tin, mợi người cần trang bị đầy đủ kiến thức trước khi tham gia môi trường mạng; tìm hiểu, truy cập vào trang thông tin chính thống. Đặc biệt, người dân cần tìm hiểu, lưu tâm Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng. Đây là hành lan pháp lý quy định rất rõ về hành vi, chế tài xử phạt liên quan đối với môi trường mạng” - bà Quyên cho biết.

Hiện nay, Sở TT&TT đã ký kết quy chế phối hợp với Tỉnh đoàn về chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là tập huấn nâng cao nhận thức của thanh niên về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng.

Hỗ trợ người khởi nghiệp chuyển đổi số

Ứng dụng chuyển đổi số vào quá trình kinh doanh, quảng bá sản phẩm. Ảnh: H.Q

Tại diễn đàn, rất nhiều ý kiến của đoàn viên, thanh niên liên quan đến tính tất yếu khi chuyển đổi số của người khởi nghiệp và cơ chế hỗ trợ của tỉnh.

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT&TT khẳng định, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của người khởi nghiệp. Cụ thể, người khởi nghiệp linh hoạt ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh hay quy trình ứng dụng quản lý tài chính, nhân sự… qua đó giảm chi phí đầu tư, nâng cao thu nhập.

“Việc kết nối với các bạn trẻ làm youtuber, titoker để quảng bá là giải pháp hay, phù hợp thực tế đối với người khởi nghiệp. Tỉnh đoàn cần nghiên cứu, kết nối hiệu quả với những cộng đồng này để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp hiệu quả” - bà Quyên gợi ý.

Ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương thông tin về tính tất yếu của thương mại điện tử đối với người khởi nghiệp. Ảnh: H.Q

Ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, hiện nay trang web giới thiệu sản phẩm Quảng Nam do Sở Công Thương quản lý hoạt động rất hiệu quả. Hằng năm, UBND tỉnh phân bổ kinh phí duy trì hoạt động. Tuy nhiên tốc độ tăng sản phẩm khá chậm, hiện chỉ có khoảng 500 sản phẩm.

“Thương mại điện tử là việc cần làm ngay với người khởi nghiệp, kinh doanh. Chúng tôi luôn sẵn sàng, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp. Đối với doanh nghiệp, HTX gặp khó khăn, không có điều kiện lập website quảng bá sản phẩm thì UBND hằng năm vẫn bố trí kinh phí, hỗ trợ vấn đề này. Các đơn vị cần tìm hiểu, tiếp cận để được hỗ trợ” - ông Dự cho biết.

Cần đăng ký bản quyền sản phẩm, mẫu mã trước khi đưa lên không gian mạng. Ảnh: H.Q

Theo ông Phạm Ngọc Sinh - Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, khách hàng sẽ là người quyết định thành công của người khởi nghiệp. Và chuyển đổi số sẽ đẩy nhanh quá trình tiếp cận khách hàng. Song, trước khi đưa thông tin, mẫu mã sản phẩm lên không gian mạng, người khởi nghiệp, kinh doanh cần đăng ký bản quyền, tránh bị đánh cắp ý tưởng, mẫu mã.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: H.Q