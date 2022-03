Ứng dụng công nghệ số trong đại hội Đoàn cấp cơ sở

(QNO) - Để thuận tiện cho việc tổ chức đại hội và hiện đại hóa quy trình tổ chức, nhiều đơn vị đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, thay đổi hình thức tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở.

Đại biểu dự đại hội Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn sử dụng máy tính bảng thay cho tài liệu in sẵn. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Điện lực Quảng Nam lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2022-2027), Đoàn Thanh niên công ty lần đầu tiên dùng ứng dụng bỏ phiếu điện tử thông qua chương trình nội bộ CPC-eOffice, đây là tính năng mới được phát triển và đưa vào sử dụng gần đây. Tính năng này cho phép đoàn viên của Công ty Điện lực bỏ phiếu trực tiếp trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Anh Võ Bảo Trọng Tín - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết: Hình thức bỏ phiếu là hoàn toàn ẩn danh. Tổ kiểm phiếu tạo sẵn group các đại biểu tham gia bầu cử. Phiếu được tạo sẵn và gởi đến đại biểu bằng đường tin nhắn (e-chat) của chương trình CPC-eOffice, chỉ những tài khoản nhận tin nhắn trực tiếp mới được bỏ phiếu bầu và chỉ được bầu 01 lần.

Thời gian từ lúc bắt đầu phát phiếu cho đến khi toàn bộ đại biểu nhận được phiếu bầu là chưa đến 10 giây. “Toàn bộ các quy trình bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả được rút gọn xuống còn dưới 10 phút. Kết quả kiểm phiếu được công bố trực tiếp trên màn hình trình chiếu, tăng tính minh bạch, trực quan. Mặt khác, phiếu bầu được tạo nhanh chóng cho các tình huống phát sinh trong bầu cử ” – anh Tín nói.

Quét mã QR lấy tài liệu, tiết kiệm được chi phí in ấn. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Tại đại hội Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2024), nhiều đại biểu ấn tượng trước việc ban tổ chức cung cấp máy tính bảng và ứng dụng công nghệ thông tin để cấp phát các tài liệu cho đại biểu.

Anh Lê Kim Thường – Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn cho hay: Thay vì đọc các tài liệu bằng giấy được in như các kỳ đại hội trước, hơn 30 đại biểu chỉ cần quét mã QR để lấy tài liệu. Bộ tài liệu đại hội gồm thông tin chương trình đại hội, báo cáo chính trị, danh sách tham dự... được ban tổ chức gom lại qua một mã QR in lên một góc nhỏ tại thẻ đại biểu. Như vậy, chỉ 01 giây quét mã QR trên smartphone hoặc ipad, đại biểu có thể nhanh chóng có các thông tin liên quan đến đại hội.

“Nếu như trước đây in một bộ tài liệu tốn khoảng 30.000 đồng/đại biểu, gây tốn kém, việc quét mã QR này tiết kiệm khá nhiều chi phí in ấn, số tiền này có thể chia sẻ cho các hoạt động an sinh xã hội của hội” – anh Thường nói.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, anh Hoàng Văn Thanh cho biết: Tính đến nay, các đơn vị đã tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, đảm bảo theo thời gian và nội dung theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Nhiều cơ sở đã nắm bắt xu thế cuộc cách mạng 4.0, mạnh dạn thay đổi hình thức tổ chức đại hội, áp dụng công nghệ số.

“Cách làm này đã nhận được nhiều hiệu ứng tích cực từ đại biểu, từng bước thay đổi thói quen, hành vi của thanh niên trong tiếp cận công nghệ mới. Hy vọng từ những đơn vị tiên phong, cách làm này sẽ ngày càng được lan tỏa, nhân rộng. Qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia các hoạt động chuyển đổi số của tỉnh nhà” - anh Thanh nói.