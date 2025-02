Lao động - Việc làm Thị trường lao động Quảng Nam thiếu nguồn cung Đầu năm 2025, thị trường lao động thể hiện rõ sự chênh lệch khi nhu cầu thì cao mà nguồn lao động lại thiếu. Nhiều doanh nghiệp gặp khó trong tuyển dụng lao động, nhân sự trình độ kỹ thuật cao càng khó.

Lao động đến đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp và đăng ký tìm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đầu năm 2025. Ảnh: DIỄM LỆ

Doanh nghiệp cần nhưng lao động ít

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh những tháng đầu năm 2025 khá vắng người đến tìm việc làm, chủ yếu người đến đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp cùng lúc với tìm việc mới. Anh Nguyễn Văn Sỹ Hoàng (huyện Tiên Phước) đến đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, cũng điền thông tin tìm việc làm phù hợp.

Anh Hoàng nói: “Tôi là lao động phổ thông, chỉ mới học nghề cơ điện ở tiệm chứ không có bằng cấp. Thực tế tôi thấy nhu cầu tuyển dụng việc làm phổ thông cao, dễ dàng lựa chọn công việc phù hợp”.

Qua tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cần tuyển dụng hơn 5.000 vị trí việc làm trong tháng 2/2025.

Các vị trí việc làm tuyển dụng số lượng lớn như công nhân may và học may, nhân viên kỹ thuật sửa chữa máy may ở các công ty trong các Khu công nghiệp Tam Thăng, Thuận Yên, Điện Nam - Điện Ngọc; nhân viên thị trường, kế toán, lái xe, nhân viên phiên dịch... Các doanh nghiệp, nhà máy đều đưa ra mức lương thỏa thuận, đạt từ 5-10 triệu đồng/tháng, đảm bảo các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật.

Như Công ty TNHH Panko Tam Thăng, nhu cầu tuyển dụng ngay đầu năm 2025 là 3.000 vị trí việc làm, gồm may mẫu, may, học may, gấp xếp, đóng thùng, kiểm tra chất lượng, thợ ủi, thợ cắt, trải vải, phiên dịch tiếng Hàn...

Thậm chí, để tuyển dụng được lao động, Panko còn ra chính sách đặc biệt: Thưởng 1 triệu đồng cho công nhân viên của công ty giới thiệu người làm việc; thưởng 500 nghìn đồng cho ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp vào làm việc.

Ông Ryu Kyung Hun - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Panko Tam Thăng nói, công ty ổn định đơn hàng, nhu cầu sản xuất cần mở rộng, nên đã thông báo tuyển dụng từ cuối năm 2024 đến nay nhưng vẫn chưa đạt kết quả.

Công ty cũng đưa ra mức đãi ngộ về lương, thưởng, bố trí ký túc xá cho lao động ở xa... Công ty mong muốn tỉnh có chính sách hỗ trợ lao động từ các vùng miền của tỉnh đến thành phố làm việc.

Chưa cân bằng cung - cầu

Theo ông Võ Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, hiện nay thông tin đăng tuyển lao động đều được trung tâm đưa đầy đủ trên website, tạo thuận lợi cho lao động liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp tuyển dụng. Vì thế nên lượng lao động đến trung tâm tìm việc không đông đúc, nhưng việc tuyển dụng, tìm việc vẫn diễn ra thường xuyên.

Lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm đăng ký tìm việc làm. Ảnh: DIỄM LỆ

Những phiên giao dịch việc làm được trung tâm tổ chức định kỳ hay lưu động, chuyên đề tạo cơ hội để người lao động và doanh nghiệp gặp nhau. Thực tế hiện nay nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp nhiều, nhưng nguồn cung lao động không cao, nhất là ở khu vực đồng bằng, đô thị. Đáng chú ý, lao động ở khu vực miền núi ít dịch chuyển xuống đồng bằng cũng là một khó khăn trong tuyển dụng.

Số liệu từ kết quả điều tra nguồn cung lao động của tỉnh năm 2024, trong tổng số hơn 1,197 triệu lao động toàn tỉnh thì khu vực nông thôn chiếm 72,61%, ở thành thị chiếm 27,39%.

Qua phân tích số liệu cho thấy, tỷ lệ lao động tham gia hoạt động kinh tế đạt 79,06%, tỷ lệ lao động không tham gia hoạt động kinh tế 20,83% và tỷ lệ lao động thất nghiệp là 0,11%. Trong đó, lực lượng lao động tham gia hoạt động kinh tế tập trung chủ yếu ở huyện, thị xã, thành phố có các khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn như Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Đại Lộc...

Định hướng của tỉnh sẽ thúc đẩy chuyển dịch lao động từ khu vực nông thôn đến thành thị làm việc, điều này cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ. Thực tế, tỉnh đã từng có chính sách đào tạo, thu hút lao động từ miền núi xuống đồng bằng nhưng kết quả chưa khả quan.

Trong đó, tâm lý ngại dịch chuyển, chậm thích ứng môi trường công nghiệp là rào cản của vấn đề nêu trên. Vì thế mà câu chuyện cung - cầu lao động vẫn cứ mãi loay hoay nơi thừa, nơi thiếu chưa thể cân bằng.