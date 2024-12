Môi trường Thúc đẩy các sáng kiến địa phương về quản lý chất thải rắn tại Hội An (QNO) - Ngày 16/12, tại TP.Hội An, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức hội thảo tổng kết Chương trình đối tác chiến lược giữa IUCN và Liên minh Tái chế bao bì (PRO) Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: P.V

Tại hội thảo, đại diện IUCN cho biết, Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam có hiệu lực từ tháng 1/2021, bao gồm các quy định mới về quản lý chất thải rắn. Trong đó, Điều 75 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, quy định chất thải rắn đô thị từ các hộ gia đình và cá nhân phải được phân loại thành chất thải có thể tái sử dụng, tái chế, chất thải hữu cơ và các loại chất thải khác. Điều 79 quy định các hộ gia đình và cá nhân phải trả phí dựa trên thể tích và khối lượng chất thải vào ngày 1/1/2025.

Từ 2020 - 2024, Chương trình đối tác chiến lược giữa IUCN và PRO Việt Nam đã đạt được một số kết quả tích cực, cải thiện hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt là giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam nói chung và TP.Hội An nói riêng. Trong đó nổi bật là triển khai thành công 4 dự án thí điểm tại Hội An là Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Chương trình thu phí chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng và thể tích (VBWF); Doanh nghiệp hành động giảm phát sinh rác thải nhựa tại Hội An và thành lập cơ sở tái chế vật liệu (MRFs) hỗ trợ phân loại rác thải hữu cơ.

Trong các hoạt động này, chương trình thí điểm về Chương trình thu phí chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng và thể tích (VBWF) thực hiện thử nghiệm tại phường Cẩm Nam (TP.Hội An) với sự hỗ trợ kỹ thuật từ tổ chức phi chính phủ - Trung tâm Xây dựng và thúc đẩy phát triển bền vững (BUS). Chương trình này đã được UBND TP.Hội An phê duyệt mở rộng trên toàn thành phố nhờ vào các kết quả tích cực của chương trình thử nghiệm giai đoạn đầu.

Đại diện UBND TP.Hội An đánh giá về kết của dự án. Ảnh: P.V

Tại Hội An, dự án đã bàn giao 100 thùng rác 3 ngăn làm từ 2.500kg rác thải nhựa giá trị thấp và 54 "Ngôi nhà xanh" làm từ vật liệu tái chế. Một loạt hoạt động truyền thông đã được triển khai để nâng cao nhận thức về phân loại rác thải tại nguồn và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý rác thải.

Tháng 12/2024, chương trình đã vinh dự nhận giải nhì trong cuộc thi "Giải pháp xanh cho kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững" do Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ TN-MT) tổ chức tại Đà Nẵng.