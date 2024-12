Xã hội Thực hiện nhiệm vụ năm 2025: Hiệp Đức cần khơi thông điểm nghẽn Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị, ngay từ đầu năm 2025, huyện Hiệp Đức phải tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế đã chỉ ra trong năm 2024, nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư và tiến độ thi công các công trình, dự án.

Hiệp Đức cần có biện pháp khắc phục công trình, dự án chậm tiến độ, gây lãng phí. TRONG ẢNH: Công trình cầu Tân Bình tại thị trấn Tân Bình (Hiệp Đức). Ảnh: VINH ANH

Điểm sáng về an sinh xã hội

Năm 2024, UBND huyện Hiệp Đức đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp có hiệu quả.

Trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 9,4%. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 101,4% kế hoạch, tăng 5,4% so với năm 2023.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 99,2% kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 97% nghị quyết, tăng 9% so với cùng kỳ...

Tổng thu ngân sách nhà nước (tính đến ngày 30/11) đạt hơn 1.028 tỷ đồng, vượt 100,85%. Trong đó thu nội địa đạt hơn 91,2 tỷ đồng và ước đến 31/12 đạt 112,9 tỷ đồng (tăng 4,1% so với cùng kỳ). Tổng chi ngân sách 689,9 tỷ đồng, đạt 138,39%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều dấu ấn, nhất là công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, xóa nhà tạm... Qua rà soát, toàn huyện còn 625 hộ nghèo, tỷ lệ 5,12% (giảm 158 hộ so với năm 2023, vượt 43 hộ so với chỉ tiêu tỉnh giao); hộ cận nghèo còn 362 hộ, tỷ lệ 2,97%.

Huyện hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh và các dự án xây dựng nhà ở, xây dựng công trình công cộng phục vụ dân sinh do tổ chức phi chính phủ tài trợ.

Trong lĩnh vực giáo dục, huyện duy trì, giữ vững các chỉ số phổ cập giáo dục ở các cấp học và đầu tư xây dựng 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên so với năm học trước. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tích cực, tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt kết quả cao (đoạt 47 giải cá nhân và giải nhì toàn đoàn).

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,4% kế hoạch tỉnh và đạt 101,42% nghị quyết. Trong năm, huyện phối hợp đưa 71 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

Nỗ lực khai thác nguồn thu

Dự Kỳ họp cuối năm của HĐND huyện Hiệp Đức (khóa VIII), Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị huyện Hiệp Đức tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế được chỉ ra trong năm 2024.

Huyện Hiệp Đức thực hiện tốt công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trong năm 2024. TRONG ẢNH: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chúc mừng một gia đình ở Hiệp Đức được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Ảnh: TÂM ĐAN

Trong đó, huyện khắc phục nhanh 2 vấn đề nổi cộm, đó là giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vấn đề xâm hại rừng. Nếu không khắc phục nhanh thì huyện khó hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 2025.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, đến cuối tháng 11, tỷ lệ giải ngân của Hiệp Đức đạt 63%, trong đó tỷ lệ giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp. Cụ thể: Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 57,8%; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 18,36%; giảm nghèo bền vững 48,8%.

Bên cạnh đó, trong năm, số vụ xâm phạm rừng xảy ra trên địa bàn huyện nhiều hơn các năm trước với 3 vụ cháy, 40 vụ vi phạm, khởi tố 5 vụ… Đó là những con số đáng báo động. “Huyện cần suy nghĩ, nhìn nhận về những hạn chế, không đổ lỗi cho nguyên nhân này kia. Vì sao cùng một cơ chế, bộ máy, con người mà có nơi làm tốt, nơi không tốt?” - đồng chí Lê Văn Dũng đặt vấn đề.

Đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu, ngay từ đầu năm 2025, huyện Hiệp Đức có giải pháp quyết liệt để giải ngân vốn đầu tư công thật sự hiệu quả. Đồng thời thực hiện rà soát, có biện pháp khắc phục công trình dự án chậm tiến độ, gây lãng phí…

Những công trình, dự án chậm tiến độ kéo dài, nhà đầu tư không có khả năng thực hiện thì kiên quyết thu hồi, tái cơ cấu, không để kéo dài. Trong đó cần kiểm soát nhà thầu thi công, đơn vị nào làm không xong, vi phạm hợp đồng phải có biện pháp xử lý trách nhiệm.

Đặc biệt, để tăng nguồn thu ngân sách, phát triển kinh tế, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị huyện đẩy mạnh thu hút đầu tư. Đồng thời có giải pháp khai thác tốt nguồn thu từ khoáng sản như mỏ đất, cát, kể cả mỏ vàng. Khoáng sản nếu không khai thác thì lãng phí, miễn sao làm công khai minh bạch, quản lý chặt theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND huyện cần nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy bàn bạc, đề xuất tỉnh đề nghị Trung ương đưa thủy điện sông Tranh 5 vào quy hoạch điện VIII. Như vậy, về lâu dài mới tạo nguồn thu và sự phát triển lớn cho Hiệp Đức nói riêng và Quảng Nam nói chung...