Điện lực Quảng Nam: Ứng dụng công nghệ số trong an toàn lao động

Công ty Điện lực Quảng Nam đã ứng dụng hệ thống phần mềm để giám sát an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động ở các đơn vị; đảm bảo không để xảy ra bất kỳ vụ tai nạn lao động nào do nguyên nhân chủ quan.

PC Quảng Nam đã ứng dụng hệ thống phần mềm để giám sát an toàn. Ảnh: Đ.H

Đẩy mạnh giám sát online

Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đang quản lý, vận hành khối lượng lớn lưới điện, gồm hơn 290km đường dây 110kV, 4.000km đường dây trung áp và 5.000km đường dây hạ áp; cấp điện đường dây cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho đảo Cù Lao Chàm; cấp điện cho gần 450.000 khách hàng.

Lưới điện trải rộng và vươn dài trên địa bàn 16 huyện, thị xã và 2 thành phố, trong đó có đến 9 huyện có đồi núi. Mỗi năm, PC Quảng Nam có khoảng 50.000 công tác trên lưới điện. Để kiểm soát tốt khối lượng hiện trường sản xuất rất lớn, công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác an toàn lao động.

PC Quảng Nam đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ điện tử như: Ứng dụng và khai thác chương trình quản lý công tác an toàn lao động do Tổng Công ty Điện lực miền Trung ban hành việc kiểm soát thực hiện chế độ phiếu công tác, lệnh công tác; thực hiện kiểm tra, giám sát hiện trường công tác trên lưới điện qua giám sát online kết hợp đến hiện trường. Kể từ năm 2021, PC Quảng Nam đã ứng dụng hệ thống phần mềm để giám sát an toàn.

Theo đó, cán bộ làm công tác an toàn của công ty và các đơn vị điện lực trực thuộc đều không cần trực tiếp đến kiểm tra hiện trường mà vẫn giám sát an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của công nhân làm việc trên lưới.

Mỗi nhóm công nhân khi ra hiện trường làm việc đều phải sử dụng các thiết bị di động thông minh để chụp ảnh các thao tác gửi lên hệ thống. Lúc này, cán bộ làm công tác bảo vệ an toàn của các đơn vị có thể tiếp nhận được hình ảnh để theo dõi, giám sát; đồng thời có thể phân tích, đưa ra giải pháp về kỹ thuật, khắc phục sự cố (nếu có).

PC Quảng Nam giám sát online các công tác trên lưới điện hạ áp. Ảnh: Đ.H

Qua ứng dụng này, các cấp đều có thể giám sát đồng thời những nhóm công nhân đang thao tác trên lưới ở mọi địa điểm. Hằng tuần, hằng tháng theo kế hoạch, đơn vị sẽ tiến hành đăng ký công việc trên lưới điện, trình các cấp phê duyệt trên hệ thống phần mềm. Nhờ áp dụng công nghệ này mà những năm gần đây, toàn PC Quảng Nam không xảy ra vụ tai nạn lao động nào do nguyên nhân chủ quan.

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin

Năm nay, hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ của Trung ương, PC Quảng Nam thực hiện chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động - Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý ATVSLĐ”.

Mục tiêu hướng tới là xây dựng văn hóa an toàn lao động trở thành văn hóa mạnh của đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động. Đáng chú ý, PC Quảng Nam đã ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý các nguy cơ, rủi ro, quy trình làm việc tại công ty và các đơn vị trực thuộc. Qua đó, kịp thời phát hiện các sai phạm, nhắc nhở, chấn chỉnh, làm tốt công tác phòng ngừa tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Hiện nay, công ty có 824 cán bộ công nhân viên, trong đó lao động làm nghề có công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm là 300 người. Trong quá trình hoạt động, PC Quảng Nam luôn thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Luật ATVSLĐ, các nghị định, thông tư liên quan...

Nhiều năm qua, toàn công ty không có người bị mắc bệnh nghề nghiệp. Đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động là mục tiêu quan trọng, xuyên suốt trong quá trình quản lý, vận hành hệ thống điện của PC Quảng Nam.

Công ty tập trung xử lý các vị trí nguy hiểm trên lưới điện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường công tác. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong việc kiểm tra, giám sát tổ chức công việc đảm bảo an toàn lao động tại hiện trường lao động…

Ông Võ Anh Hùng - Phó Giám đốc PC Quảng Nam cho biết: “Thời gian đến, công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công cụ số trong đánh giá, quản lý các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; giảm thiểu các vi phạm an toàn hành lang lưới điện. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn điện không chỉ đối với lực lượng lao động trong ngành mà mở rộng tới người dân, khách hàng”.